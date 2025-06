En una reciente entrevista en el programa 'América Hoy', Jessica Newton abordó las declaraciones de Figueroa, quien había mencionado que entregó parte de su premio a la organizadora del certamen. Newton restó importancia al Miss Supertalent, indicando que no es un concurso de gran relevancia en el circuito internacional.

La directora del Miss Perú enfatizó que cada reina, incluida la actual ganadora Tatiana Calmell, recibe un sueldo base para poder dedicarse plenamente a las actividades del certamen. Además, aclaró que los premios obtenidos en eventos internacionales van directamente a las reinas, no a la organización.

La respuesta de Jessica Newton

Jessica Newton, al ser consultada sobre las declaraciones de Milett Figueroa, afirmó que el Miss Supertalent no tiene el mismo reconocimiento que otros certámenes de belleza. “No sé qué será de ese concurso, no es un gran slam”, expresó, sugiriendo que no tiene el mismo peso en el ámbito de la belleza internacional.

La directora del certamen también destacó que cada reina recibe un sueldo base, lo que les permite dedicarse completamente a las actividades del certamen. “Yo entiendo que no les puedo pedir que dejen todo en pausa y que se dediquen al 100% si no reciben un pago”, añadió, subrayando la importancia de reconocer el esfuerzo de las participantes.

Premios y compensaciones

Newton explicó que los recursos obtenidos de eventos internacionales son entregados directamente a las reinas. “Tati acaba de viajar y ha recibido una cantidad de dinero de la organización Miss Universo y eso va directamente a Tati”, mencionó, refiriéndose a la actual Miss Perú Universo.

Además, la directora fue clara al afirmar que la organización no recibe compensación económica cuando una representante nacional gana una corona internacional. “No, ninguna, es más, nos cuesta dinero”, afirmó, citando el ejemplo de Luciana, quien ganó un concurso en Indonesia y cuyo regreso a Perú costó casi 10 mil dólares a la organización.