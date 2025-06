Exesposa de Farid Odé advierte a Mariela Zanetti por insultar a su hija tras pelea con Javier Blondet: “No lo permitiré”

Sandra Mathews decidió pronunciarse tras exponerse las imágenes de la pelea callejera entre su esposo Farid Odé y Javier Blondet, esposo de Mariella Zanetti. Durante la gresca, la hija menor de Mathews y Odé intervino para defender a su padre y le lanzó un vaso con liquido al contrincante.

“Miren a la otra estúpida ¿quién es esa chibola?“, se le escucha decir a Mariella Zanetti, quien estuvo observando todo desde su departamento, según las imágenes propaladas por ‘Magaly TV: la firme’. Por esa razón, Mathews advirtió a la exvedette por referirse de esa manera a su hija, quien por las imágenes tenía como objetivo defender a su padre Farid y a su hermana mayor, Gamille Odé.

Sandra Mathews amenaza a Mariella Zanetti por decirle “estúpida” a su hija

Sandra Mathews uso su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse sobre el fuerte insulto que Mariella Zanetti le dio a su hija menor, fruto de su relación con Farid Odé. La menor intervino para defender a su padre durante la pelea que este protagonizó con Javier Blondet. Mathews sorprendió al amenazar a la exvedette y reveló que esta quiere a su hija. “Si continúa hablando de esa manera, sus palabras tendrán consecuencias”, señaló.

“Considero que la reacción de mi hija en defensa de su padre y de su hermana menor es válida. Es natural y digno que un hijo defienda a quienes ama. Ahora bien, me dirijo a usted señora: la menor a quien ha llamado “Estúpida” es, además de ser una menor de edad, hermana de su propia hija, y como tal, merece respeto. Cuide sus palabras. No estoy dispuesta a tolerar ningún tipo de agresión verbal hacia mi hija. Hoy usted ha tocado una fibra muy sensible en mi vida: mi hija.”, escribió en un principio Mathews.

“Usted insiste en presentarse como una madre abnegada, cuando sus actos reflejan lo contrario. Le ruego que no vuelva a referirse a mi hija de manera ofensiva, pues de hacerlo, me veré obligada a tomar acciones legales. Ella es menor de edad, y como madre, es mi deber protegerla. Usted nunca ha querido a mi hija. Me fue manifestado en su momento por Farid. Pero a estas alturas ya no me interesa. Para mi hija, su verdadera familia es su hermana, no usted. A partir de ahora sus palabras tendrán consecuencias”, sentenció la esposa de Farid Odé.

¿Qué dijo Sandra Mathews sobre la pelea de Farid Ode con esposo de Mariella Zanetti?

Sobre la pelea de Farid Odé y Javier Blondet, la modelo Sandra Mathews le dio la razón a su esposo al asegurar que también sabía de esos problemas entre el esposo de Mariella Zanetti y Gamille Odé. Además, se mostró sorprendida de que la exvedette anteponga su relación con su pareja por encima del bienestar psicológico de su primogénita.

“Me encuentro fuera del país. Pero estoy informada de todo por lo que comunica mi hija y su padre. Lamentó que estos asuntos familiares no deberían ventilarse. Pero estas situaciones no son nuevas”, escribió la esposa de Farid Ode en un inicio.

“He sido testigo por medio de lo que me contaba Farid de cómo, en diversas oportunidades, han tenido actitudes verbales inapropiadas hacia su hija mayor (Gamille Odé). Me cuesta comprender como una madre puede anteponer a una pareja sentimental por encima del bienestar emocional psicológico de su propia hija. En lo personal yo no dejaría que eso hagan con la mía”, concluyó.