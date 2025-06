Gamille Odé, hija de Farid Odé y Mariella Zanetti, rompió su silencio tras la pelea que protagonizó su padre con Javier Blondet, actual esposo de su madre. La joven de 21 años compartió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram.

En el mensaje, expresó su dolor por los ataques hacía su progenitora, a quien han tildado de “mala madre”, luego de que esta negara que su pareja haya maltratado a Gamille, minimizando el hecho solo a una discusión familiar. Esto pese a las pruebas que se filtraron en 'Magaly TV: la firme'.

Gamille Odé apenada por el cargamonton que recibe Mariela Zanetti

Según el comunicado que emitió la tarde de este miércoles 25 de junio, Gamilla Odé, aclaró que las imágenes difundidas por ‘Magaly TV: la firme’, fueron sacadas completamente de contexto. Además, manifestó su pena de que estén insultando a Mariella Zanetti en las redes sociales.

“Me duele profundamente ver cómo se está atacando a mi mamá, una mujer que ha hecho todo por salir adelante. No es justo que la señalen como “mala madre” por una situación que está completamente sacada de contexto. Tampoco me siento cómoda al ver comentarios tomando partido, ya que tanto mi mamá como mi papá los amo, y me duele ver cualquier insulto o un mal adjetivo refiriéndose a ellos”, expuso Gamille Odé, quien trabaja como tripulante de cabina en conocida aerolínea.

Gamille Odé se pronunció sobre los ataques que recibe Mariella Zanetti tras minimizar maltratado de su esposo. Foto: Instagram.

¿Qué le dijo Javier Blondet a Gamille Odé? Exponen las duras palabras hacia la hija de Mariella Zanetti

Las imágenes difundidas por ‘Magaly TV: La Firme’ causaron gran impacto entre los televidentes. En el video, grabado desde un celular, se escucha a Javier Blondet hablando a su hijastra Gamille Odé con tono agresivo y palabras ofensivas. Según la joven, este tipo de actitudes no son aisladas, sino parte de un patrón repetitivo dentro del entorno familiar.

Farid Odé, padre de Gamille, estuvo en el programa para defenderla públicamente. Afirmó que los maltratos comenzaron cuando su hija tenía apenas 16 años y que, pese a ser hoy una mujer adulta, sigue siendo víctima de violencia verbal.

“Ese señor la hostiga, la trata mal, la insulta, la amenaza... y esto no es reciente. Mi hija ya es adulta, pero sigue siendo mujer y sigue viviendo agresiones”, declaró con visible indignación. Además, aseguró que ha presenciado el daño emocional que ha sufrido su hija a lo largo del tiempo debido al comportamiento de Javier Blondet, actual esposo de Mariella Zanetti.