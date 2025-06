Macarena Vélez es actual pareja de Juan Ichazo, ex de Johana Cubillas. Foto: Composición LR/Captura/América TV/Captura/Instagram

Macarena Vélez reveló detalles de su reciente amistad con Johana Cubillas en 'América hoy'. "Al principio fue bastante doloroso y difícil escuchar palabras de alguien que no me conocía", indicó, haciendo referencia a las fuertes declaraciones que tuvo la hija del 'Nene' Cubillas en reiteradas ocasiones en su contra, luego de que fuera ampayada 'pasada de copas' y siendo cargada por Juan Ichazo, su actual pareja y exesposo de la 'Nena'.

Cabe precisar que, el pasado lunes 23 de junio, Johana 'Nena' Cubillas sorprendió a todos sus seguidores al revelar en su cuenta de Instagram que había limado asperezas con la chica reality. Johana confirmó que permitió que Vélez conociera a sus hijos y, además, señaló que ella misma la conoció y le pareció “una buena chica”.

Macarena Vélez habla por primera vez sobre su amistad con 'Nena' Cubillas

En 'América hoy', Macarena Vélez se enfrentó a una serie de preguntas acerca de las recientes declaraciones de Johana Cubillas, quien aseguró que lograron amistarse tras protagonizar una serie de tensos cruces en programas de televisión. La chica reality recordó que en ningún momento ella tuvo adjetivos calificativos contra la influencer y esto hizo que se facilitaran las cosas entre ambas.

"Yo en todo momento, nunca he querido referirme a ella como pueden ver y creo que ha sido una forma bastante bonita y buena. En su momento, ella me escribió y me dijo una serie de cosas que ella estaba esperando acerca de sus hijos y de la relación que pueda tener con ellos", expresó Macarena.

Además, expuso que fue Johana Cubillas quien dio el primer paso para que ambas puedan conversar y contó los pormenores del careo que sostuvieron hace unos días. "Con el respeto y con el mayor cariño posible le respondí y le dije que todo iba a estar bien, que no tenía ganas de exponer a sus hijos ni nada por el estilo (...) Ella me cae muy bien, es una gran mamá, Juan (Ichazo) es un gran papá y la prioridad de ambos son sus hijos. Hemos estado frente a frente", sentenció Macarena Vélez.