Johana Cubillas sorprendió a sus seguidores al revelar que conoció personalmente a Macarena Vélez, actual pareja de Juan Ichazo, el padre de sus dos hijos. La declaración surgió luego de que una usuaria le preguntara por las imágenes difundidas el último fin de semana, en las que se ve a la pareja compartiendo un momento en familia junto a los menores.

Lo que más llamó la atención fue el cambio de actitud de la hija de Teófilo Cubillas, quien meses atrás protagonizó enfrentamientos públicos con Ichazo y criticó duramente a la exchica reality, especialmente tras la difusión de imágenes donde Macarena aparecía inconsciente por consumo de alcohol. Esta vez, sin embargo, Johana confirmó que permitió que Vélez conociera a sus hijos y, además, señaló que ella misma la conoció y le pareció “una buena chica”.

Johana Cubillas revela que conoció a Macarena Vélez

A través de su cuenta de Instagram, Johana Cubillas respondió a una seguidora en Instagram que le consultó sobre su relación actual con Macarena Vélez, actual pareja de su exesposo Juan Ichazo. La empresaria sorprendió al mostrarse abierta y conciliadora, a pesar de que en el pasado había expresado su rechazo a que Macarena tuviera contacto con sus hijos.

“Conocí a Macarena, sí, es una chica linda. Me cayó superbien y mientras quiera a mis hijos, yo feliz. Y si se los van a llevar a que se diviertan y todo, me parece superbien”, comentó Johana, dejando atrás la postura que mantuvo durante varios meses, cuando protagonizó tensos cruces mediáticos con la exchica reality.

Además, la 'Nena' explicó que la decisión de presentar a Macarena a sus hijos vino por parte de Juan Ichazo. Al principio, confesó que no estaba de acuerdo con la idea, pero terminó aceptándola al ver que la relación era estable. “La realidad es que el que tuvo la iniciativa fue Juan. Yo no estaba de acuerdo al inicio, pero luego me puse a pensar, y finalmente parece que lo que tiene sí va en serio. Entonces, igual mis hijos la iban a conocer. Ya la conocieron; me chocó un montón al inicio, no les voy a mentir”, compartió con honestidad.

Finalmente, mostró su apoyo a la nueva pareja, destacando que lo más importante para ella es el bienestar de sus hijos. “Y hacen bonita pareja, mientras mis hijos estén felices, yo también”, afirmó, dejando claro que hoy por hoy existe una buena convivencia entre las tres partes. Incluso, etiquetó en sus historias tanto a Juan Ichazo como a Macarena Vélez, confirmando así que han logrado construir una relación cordial y respetuosa por el bien de los menores.