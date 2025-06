El pasado 19 de junio, Jenko del Río y Nico Ponce protagonizaron el esperado enfrentamiento en la segunda edición de 'Celebrity Combat Perú', celebrada en el Coliseo Eduardo Dibós. Ambos se midieron en un combate de boxeo amateur lleno de tensión y rivalidad. El ganador terminó siendo el exchico reality, quien se impuso de manera aplastante, dejando a Nico Ponce con el rostro golpeado y ensangrentado desde el primer minuto.

A pesar de la actitud deportiva de Jenko del Río al final del combate, ahora ha recurrido a sus redes sociales para reclamar a Nico Ponce el pago de la apuesta que hicieron antes del enfrentamiento. Una semana antes, ambos acordaron una apuesta de US$1.000 (aproximadamente S/3.500), que el perdedor debía pagar al ganador, siendo Jenko quien salió victorioso.

Jenko del Río exige el pago de la apuesta a Nico Ponce

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jenko del Río publicó un video recordando la apuesta de US$1.000 que ambos hicieron públicamente antes de la pelea. En el post, el exchico reality exigió a Nico Ponce, quien también forma parte del equipo organizador del evento, que cumpliera con su promesa. “Sigo esperando que cumplas con la apuesta de los $1.000”, escribió en su mensaje.

Según Jenko, tras el evento se encontró con Nico Ponce, quien le aseguró que le realizaría el pago. Sin embargo, pese a sus intentos por comunicarse con él, hasta el momento no ha recibido el dinero. “Sigo esperando que cumplas con la apuesta de los $1.000. Te he escrito por varios medios y no respondes, me encontré contigo después de la pelea y me dijiste que no me preocupe. ¿NO TIENES PALABRA?”, fueron las contundentes declaraciones del campeón de jiujitsu en su publicación, donde varios de sus seguidores expresaron su apoyo y también exigieron al actor que cumpliera con su palabra.

Mensaje de Jenko. Foto: IG

Jenko del Río lanzo reto a Fabio Agostini

Tras ser declarado ganador en su duelo contra Nico Ponce, Jenko sorprendió a todos al lanzar un reto al modelo español Fabio Agostini, con quien mantiene una fuerte enemistad desde un enfrentamiento en el reality chileno 'Corte Marcial'. “Quiero retar a uno que no es de Perú. Es un baboso de metro y 92. Se la tengo jurada porque en un reality de Chile me hizo una pend***", dijo Jenko ante las cámaras

“Si quiere subirse aquí y llegar a un acuerdo generoso con la organización, reto a Fabio Agostini a subir al ring. A ver si tiene los hue* para hacerlo”, agregó, encendiendo la expectativa sobre un posible nuevo duelo internacional en 'Celebrity Combat Perú'.