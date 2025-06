En una reveladora entrevista con Magaly Medina, Verónica Linares sorprendió al abrir su corazón y compartir por primera vez los momentos más difíciles de su matrimonio con Alfredo Rivero. Aunque la periodista aclaró que no han atravesado una crisis de pareja, admitió que han vivido momentos complicados que los han llevado al límite de quebrarse.

La pareja, que comenzó su historia de amor en 2010 y se casó en 2023 tras formar una familia con dos hijos, ha experimentado tensiones, especialmente debido a situaciones familiares que los llevaron a enfrentar grandes desafíos. A pesar de las dificultades, Verónica Linares dejó en claro que su relación sigue siendo sólida.

Verónica Linares expone duros momentos con su esposo

La periodista peruana Verónica Linares ha mantenido su relación con el abogado Alfredo Rivero en total privacidad, especialmente porque él no es una persona pública. Sin embargo, en una íntima conversación, la periodista confesó detalles sobre su vida privada y afirmó que, en los 15 años que llevan juntos, no se han distanciado.

'La Linares' explicó que los momentos más difíciles han estado relacionados con la crianza de sus hijos, y no por problemas entre ella y su esposo. “La verdad que no. Los momentos más difíciles son relacionados a nuestros hijos, difíciles no de pelea entre él y yo, sino de ‘¿Cómo hacemos? No, mejor esto. No, mejor lo otro’... Hemos llorado juntos”, manifestó.

Además, destacó que su compañero de noticiero desde hace más de 20 años, Federico Salazar, también ha sido testigo de los desafíos de ser madre. “Federico, que es mi mejor amigo, me dice, él que ha tenido muchos hijos, me dice: ‘A ti no me ha tocado fácil’. No me ha tocado, pero me importa. Todos me dicen: ‘Los niños eligen con la familia a quién van, por algo te habrá elegido a ti como madre’", agregó Verónica.

La periodista también mencionó que uno de los mayores desafíos ha sido adaptarse a la crianza moderna. Verónica recordó los momentos traumáticos que vivió al ser testigo de comportamientos de las madres antiguas, los cuales prometió no repetir en su propia crianza.

¿Cómo se conocieron Verónica Linares y Alfredo Rivera?

En una entrevista con 'Estás en todas', Verónica Linares reveló que conoció a su actual esposo, Alfredo Rivero, mientras bailaban en una discoteca. Sin embargo, muchos recuerdan el inicio de su romance a través de un ampay de Magaly Medina, que captó a la pareja saliendo de un concierto en 2011. En esa ocasión, el letrado fue abordado por un periodista de la famosa ‘urraca’ para hablar de su relación, pero reaccionó con molestia y cerró la puerta de su coche, claramente incomodado por la presencia de la prensa.

Tras tres años de relación, la pareja comenzó a vivir junta y tuvo a su primer hijo. Hoy son padres de dos, Fabio, de 12 años, y Antonia, de 4. Alfredo Rivero también compartió que el sueño de Verónica era casarse por la iglesia, pero para ello debía anular su primer matrimonio con el conductor Manolo del Castillo, lo que llevó tiempo. La resolución se dio en 2018, pero la pandemia retrasó sus planes. Finalmente, en 2022, anunciaron su compromiso y se casaron el 28 de abril de 2023.