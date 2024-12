Verónica Linares denuncia robo de su tarjeta en un restaurante: "La típica, caí"

La periodista Verónica Linares utilizó sus redes sociales para compartir un desagradable episodio que vivió el pasado sábado 28 de diciembre. A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la conductora de televisión relató cómo fue víctima del robo de su tarjeta bancaria mientras se encontraba disfrutando de un momento familiar con sus hijos y su esposo en un restaurante. Lo curioso del caso es que los responsables del hurto dejaron intactas tanto su billetera como su cartera, llevándose únicamente la tarjeta de crédito, lo que despertó la alerta entre sus seguidores.

En el video, Verónica Linares explicó que el incidente ocurrió de manera tan sutil que no se dio cuenta en el momento, calificándolo como "la típica, caí", refiriéndose a la astucia con la que suelen operar este tipo de delincuentes. La periodista aprovechó su plataforma para advertir a sus seguidores sobre la importancia de estar atentos y tomar precauciones adicionales en espacios públicos.

¿Qué dijo Verónica Linares sobre el robo de su tarjeta?

En su video de Instagram, Verónica Linares expresó su frustración por haber sufrido este asalto. Según contó, esta vez hizo algo que nunca antes había hecho: descuidarse unos momentos. "Bueno, quería contarles que me robaron. Me siento de lo más sonsa porque cuántas veces les he dicho que no se descuiden, pero bueno, me descuidé por un ratito. Estaba en un restaurante, con mis hijos, y yo nunca dejo la cartera colgada, siempre la pongo delante de mí para poder verla", indicó.

En su relato, Verónica Linares describió con detalle cómo se dio cuenta de que su tarjeta había desaparecido, dejando en evidencia la sofisticación con la que actuaron los responsables del robo. La periodista mencionó que inicialmente pensó que todo se trataba de un simple descuido, pero al llegar a casa y buscar en otras pertenencias, confirmó que la tarjeta no estaba en su poder.

"Cuando quiero pagar, ya no tenía la tarjeta. Pagó mi esposo y yo pensé que se me había caído, porque si no te roban toda la cartera o te roban toda la billetera. Entonces, cuando he ido a mi casa y he buscado en mi otra cartera, no estaba mi tarjeta, entonces, no se me había caído, en el carro tampoco estaba...", finalizó.