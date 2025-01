Durante una entrevista para su canal de YouTube, la periodista Verónica Linares puso contra las cuerdas a Guty Carrera al recordarle el sonado escándalo de 2014, cuando fue acusado de ser infiel a Melissa Loza. El también conocido como ‘Potro’ reiteró su postura de inocencia y aseguró que, de haber cometido infidelidad, lo habría admitido. Sin embargo, la conductora de noticias también lo comparó con el cantante Christian Domínguez, quien protagonizó un ampay dentro de su camioneta.

Los escándalos de infidelidad han sido una constante en la vida pública de figuras como Guty Carrera y Christian Domínguez. Mientras que el exchico reality ha negado rotundamente haber sido infiel a Melissa Loza, su nombre quedó marcado por la polémica con Milett Figueroa. Por otro lado, el cumbiambero ha protagonizado repetidos ampays que lo han convertido en uno de los personajes más comentados de la farándula peruana.

PUEDES VER: Jorge Benavides recuerda a su hermano Christian con emotivo video tras 15 años de fallecido: "Debí tirar más fotos"

Guty Carrera niega, nuevamente, haber sido 'infiel' a Melissa Loza

En la entrevista, Verónica Linares no dudó en preguntar directamente a Guty Carrera sobre las acusaciones de infidelidad que surgieron durante su relación con Melissa Loza, mientras ambos formaban parte del programa 'Esto es Guerra'. “Lo he contado 20 veces, yo no fui infiel”, declaró Carrera, visiblemente molesto, pero firme en su respuesta. Según el exchico reality, si hubiera sido infiel, lo admitiría públicamente. Recordemos que en 2014 surgieron rumores de que mantenía un romance clandestino con la actriz y modelo Milett Figueroa, lo cual desencadenó una ola de críticas y la difusión de fotos íntimas que él mismo envió a la modelo.

Además, durante la conversación, la periodista destacó cómo Guty Carrera había admitido anteriormente que le resultaba difícil decir “no”, una afirmación que también utilizó el cantante Christian Domínguez en su defensa cuando fue invitado a su podcast, antes de haber protagonizado el ampay, el cual fue expuesto por 'Magaly TV, la firme'.

Verónica Linares lo compara con Christian Domínguez

El escándalo que Verónica Linares trajo a colación no solo involucró a Guty Carrera, sino también al cantante de 'La Gran Orquesta', Christian Domínguez, recordando el ampay de su camioneta que marcó un antes y un después en su carrera. "el tremendo escándalo del carro", remarcó la periodista. “Entonces yo le decía: ‘Oye, pero ya has metido la pata varias veces, hermano’. Y me dice: ‘Es que a mí me cuesta mucho decir que no’”, afirmó.

El ampay generó gran revuelo en la farándula, especialmente porque Domínguez intentó desmentirlo publicando una historia en Instagram, alegando que otras personas habían utilizado su auto. Sin embargo, la ‘rubia tentación’ demostró con pruebas que había mantenido un romance fugaz con el cantante.