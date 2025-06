La participación de Milenka Nolasco como conductora del 'Celebrity Combat Perú 2' la colocó en el centro de la controversia. El evento, realizado el jueves 19 de junio, reunió a figuras del espectáculo como Jenko del Río, Nico Ponce, Gerardo Pe’ y Alonso Acuña, además de creadores digitales como Diealis y Chiquiwilo que desfilaron por la alfombra roja. Sin embargo, los errores de Nolasco durante la transmisión —como confundir nombres, llamando a Giancarlo Granda “Flaco Grande” y a Farik Grippa “Farik Gripe”— desataron una ola de críticas que cuestionaron su falta de preparación y profesionalismo.

Milenka Nolasco responde por fuertes comentarios en su contra

En medio de las críticas, Milenka Nolasco decidió romper su silencio. A través de una transmisión en TikTok, reconoció no tener experiencia en entrevistas en vivo. “Yo no soy perfecta, literalmente yo no soy buena para las entrevistas, pero lo di todo gente. A mí me llamaron, me dijeron ‘tú vas a entrevistar’ y yo dije ‘chévere’. Al comienzo no quería aceptar, no quería hacer nada, pero me dijeron que era una oportunidad y dije que ya”, explicó.

La influencer de 20 años, conocida por sus transmisiones en streaming, asumió que su participación fue un reto que aceptó sin preparación previa. Además, sus padres no dudaron en pronunciarse públicamente para respaldarla: “¿Nunca se han equivocado? Ya pues. Mile de repente no conoce al 'Flaco'… ¿Cómo lo va a conocer, pues?”, expresaron en una transmisión en vivo, restando importancia al incidente.

Magaly Medina criticó duramente a Milenka Nolasco

La conductora de 'Magaly TV, la firme' no dejó pasar el momento. En su última emisión, Magaly Medina arremetió contra Milenka con una frase que causó revuelo: “¿La presentadora, de dónde la sacaron?... Más perdida que huevo duro en ceviche”. Además, apoyó la observación de su reportero, quien afirmó que “no basta con prender enlaces en TikTok para creer que se puede ser presentadora”.