Desde hace varias semanas, los rumores sobre una crisis matrimonial entre Edison Flores y Ana Siucho no han dejado de circular. La situación cobró mayor fuerza luego de que la influencer compartiera en sus redes sociales una fotografía junto a Elías Brito, un joven peruano con quien aparece en actitud cercana. La imagen fue acompañada por un texto que muchos interpretaron como un indicador de romance: “Personas extraordinarias que llegan a nuestras vidas sin previo aviso, creando lazos inquebrantables. Aún lo estamos descifrando”.

El contenido fue difundido ampliamente en redes sociales y comentado en la edición del 19 de mayo de 'Magaly TV, la firme'. Durante el programa, Magaly Medina sugirió que Ana Siucho estaría llevando una vida independiente en Estados Unidos, mientras que el popular 'Orejas' reside en Perú. Según registros migratorios, el futbolista no habría viajado a ver a su esposa en varias semanas, alimentando aún más las versiones de una posible separación.

¿Qué mensaje compartió Edison Flores?

En medio de este revuelo, Edison Flores utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje que ha sido tomado por sus seguidores como una posible reacción a los rumores: “Un día me sentaré y me felicitaré, sonreiré y diré: ‘Qué difícil, pero lo logré’”. La frase, aunque breve, fue suficiente para generar múltiples interpretaciones.

Foto: Instagram

Cabe recordar que la última aparición pública de la pareja fue a finales de mayo, cuando el jugador de la selección peruana estuvo en Argentina junto a su esposa e hijas. Desde entonces, han disminuido notablemente las muestras públicas de afecto, lo que refuerza la teoría de un posible distanciamiento.

Magaly Medina analiza relación de Edison Flores y Ana Siucho

Durante la última emisión de 'Magaly TV, la firme', la conductora Magaly Medina abordó el tema del aparente distanciamiento entre Edison Flores y Ana Siucho, sugiriendo que la pareja ya no estaría unida como antes. Según información migratoria citada en el programa, el futbolista no habría viajado a Estados Unidos para visitar a su esposa en varias semanas. “Ella vive en Estados Unidos, mientras su esposo el 'Oreja' Flores vive acá y trabaja acá. Y que hayamos revisado sus salidas y entradas al país. No va a verla a los Estados Unidos hace mucho tiempo”, señaló Medina.

La periodista fue aún más directa al afirmar que Ana Siucho estaría ejerciendo una vida de soltera pese a seguir casada legalmente con el jugador. “Cada uno está por su lado, no están conviviendo juntos y eso hace que la especulación sea rápida (...). Un matrimonio así a la distancia, sin verse, no funciona. Miami está aquí cerquita (...) Donde no hay ganas, no hay amor, donde no hay interés, no hay amor”, sostuvo la conductora. Además, recordó que Edison Flores también fue visto en situaciones sociales sin su pareja: “Total, él también salió en verano a pasear en yate con amigos y amigas”.