Canelo Álvarez y Terence Crawford aguardan por la pelea por el título indiscutido de peso supermediano que se llevará a cabo en Las Vegas el próximo 13 de septiembre.

El boxeador mexicano, que no ha logrado ganar un combate por nocaut desde el 2021, podría encontrar motivación adicional en este objetivo. No solo representaría un logro personal en su carrera profesional, sino que también habrá un incentivo adicional anunciado por el presidente de la Federación Saudí, Turki Alalshikh: aquel que gane por un contundente nocaut recibirá una bonificación.

"Tendremos en esta pelea en las próximas, una bonificación por nocaut"

En medio de una rueda de prensa inaugural por la pelea entre Canelo contra Crawford, en Riad, Arabia Saudita, Turki Alalshikh fue enfático al indicar que ya no habrá más peleas al estilo de 'Tom y Jerry', donde los boxeadores caminan o corren en el ring, sino que ahora se establecerá una bonificación por nocaut en esta y futuros combates:

"Ya no tendremos [peleas de Tom y Jerry]", dijo Alalshikh. "Tendremos, en esta pelea y en las próximas, una bonificación por nocaut", indicó el también presidente de la Autoridad General de Entretenimiento.

¿De cuánto será la bonificación si Canelo o Crawford ganan por nocaut?

Aunque Alalshikh ha sido tajante al referirse que hará entrega de una bonificación al boxeador capaz de vencer en la pelea por el título indiscutido. Sin embargo, el monto aún no ha sido especificado ni tampoco se ha determinado si se implementaría en la cartelera preliminar.

En cuanto a los peleadores, tanto Canelo como Crawford se mostraron serenos y cordiales, aunque con ansias de que ya se desarrolle la contienda pactada para el próximo 13 de septiembre en el Allegiant Stadium, en Las Vegas.

¿Qué dijeron Canelo y Crawford en la rueda de prensa?

El laureado boxeador tapatío fue claro y declaró que está confiado en que ganará este duelo frente al estadounidense Terence Crawford por el título indiscutido: "Sea cual sea mi pelea, voy a ganar. No voy a dejar que nadie me diga cómo pelear cuando lo he hecho toda mi vida. No voy a correr, te lo aseguro. Pero sí voy a tocar mucho", enfatizó el deportista de 34 años.