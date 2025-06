Extrabajadores de Pamela Franco revelan crisis en la orquesta tras renuncias masivas: "No le importábamos"

La cantante Pamela Franco atraviesa uno de los momentos más delicados en su carrera musical, luego de que varios integrantes de su orquesta decidieran renunciar. La situación fue dada a conocer inicialmente por Norka Ascue, su excompañera en Alma Bella, y ha sido confirmada por dos extrabajadores de la agrupación, quienes decidieron hablar en exclusiva sobre los problemas internos que aquejan al grupo de cumbia.

Los testimonios de Diego, excorista, y Elvis, exmiembro del staff técnico, fueron difundidos por el programa 'La noche habla'. Ambos señalaron la falta de presentaciones, la desorganización interna y el escaso interés de la propia Pamela Franco como las principales causas de su renuncia, revelando una crisis profunda en la orquesta liderada por la actual pareja de Christian Cueva.

Extrabajadores revelan detalles de la crisis que atraviesa la orquesta de Pamela Franco

Diego, quien fue corista en la orquesta de Pamela Franco, detalló que la decisión de dejar el grupo estuvo motivada principalmente por la escasez de contratos y presentaciones en vivo. “Yo me salí porque había pocas presentaciones. Me salí principalmente por eso. Bueno, hasta donde yo sé, se han ido como cinco (trabajadores)”, explicó el joven artista.

Pero el problema no sería únicamente la falta de eventos. Según el testimonio de Diego, también existían desacuerdos con la coordinación de la agrupación, ya que no todos los músicos eran convocados a las presentaciones. “Decían que no había nada, pero al final llevaban un grupo de la orquesta. Solamente llevaban a tres o cuatro y al otro lo dejaban ahí, sin eventos”, señaló, revelando una gestión deficiente que generó malestar entre los integrantes.

Elvis, otro de los extrabajadores, confirmó esta versión y añadió que la propia Pamela Franco no mantenía comunicación con su equipo. “En la agrupación no hay buena coordinación. Ella nunca nos hablaba”, indicó. Además, recalcó que la falta de liderazgo fue una de las razones por las que varios miembros del staff decidieron irse. “Tampoco daba razón y respuesta de por qué motivo nos estamos quedando, como que no le importábamos, mejor dicho”, sostuvo, visiblemente decepcionado.

Pamela Franco se pronuncia tras renuncias de sus músicos en su orquesta

Ante la creciente polémica, Pamela Franco decidió pronunciarse a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, la cumbiambera compartió un video desde el bus de su orquesta luego de una reciente presentación en Chumbivilcas, Cusco. “Terminamos aquí en Chumbivilca agradecidos por el cariño... seguimos trabajando Dios mediante”, expresó.

La artista mostró imágenes de algunos miembros de su agrupación descansando, aunque no pasó desapercibido que varios asientos estaban vacíos, lo que generó aún más comentarios sobre la supuesta crisis interna. En otro mensaje, Pamela publicó la agenda de conciertos como una forma de desmentir la falta de contratos y tratar de silenciar las críticas.