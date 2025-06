Chileno Jorge Aldoney denuncia robo tras su derrota frente a Emil en ‘Celebrity Combat’: "No tengo ni un rasguño"

Uno de los enfrentamientos más esperados, en la segunda edición de ‘Celebrity Combat', fue el protagonizado por el chileno Jorge Aldoney y el peruano Emilio Jaime, conocido como Emil, quien defendía su título de campeón. Tras tres intensos rounds, la decisión dividida del jurado declaró vencedor al chico reality, pero el resultado fue duramente cuestionado por el compatriota.

Molesto por el fallo, Jorge Aldoney no dudó en alzar su voz en plena transmisión, calificando el veredicto como un "robo". Su reacción se viralizó rápidamente en redes sociales, generando opiniones divididas entre los seguidores del evento. La polémica se intensificó con sus posteriores declaraciones, tanto en el ring como en su cuenta de Instagram, donde reafirmó su desacuerdo con el resultado.

Chileno Jorge Aldoney acusa de robo su derrota contra Emil en el ‘Celebrity Combat’

En una de las peleas más reñidas de la noche, Jorge Aldoney se enfrentó a Emil en el ring del ‘Celebrity Combat’. El combate se desarrolló a lo largo de tres rounds, donde ambos influencers demostraron su preparación física y mental. Sin embargo, al conocerse el fallo a favor del peruano por decisión dividida, el chileno no pudo ocultar su indignación.

“El mismo árbitro le llamó la atención al jurado. Esta huev… es un robo. ¡Viva Chile, conch…!”, exclamó Aldoney visiblemente molesto antes de retirarse del cuadrilátero. Su reacción sorprendió tanto al público presente como a los organizadores del evento, convirtiéndose rápidamente en uno de los momentos más comentados de la noche.

Pese a la tensión, Emilio Jaime agradeció el resultado con humildad, reconociendo el esfuerzo de su contrincante. “Quiero agradecer a mi oponente, a Jorge, como se lo dije apenas terminamos la pelea. Me parece que tiene huevos, no cualquiera viene a un país donde no es el suyo, y más si es un clásico”, expresó. Acto seguido, le dirigió unas palabras de respeto directamente: “Así no me quieras ver, te respeto muchísimo, hermano. Tienes cojones”.

Chileno Jorge Aldoney se pronuncia tras perder contra Emil

Horas después de finalizado el combate, Jorge Aldoney volvió a pronunciarse a través de sus historias de Instagram, reafirmando su desacuerdo con la decisión. “Bueno, ganamos la pelea por puntos, pero los puntos nos descontaron injustamente (...) cosas del boxeo. Igual venimos a Perú a disfrutar”, expresó el influencer, acompañado de una fotografía en la que muestra su rostro sin lesiones visibles.

“Perdí y no tengo ni un rasguño”, agregó con ironía, apuntando a que su estado físico tras la pelea reflejaba un desempeño superior al de su rival. Sus declaraciones se sumaron a la ola de reacciones en redes, donde usuarios de ambos países debatieron acaloradamente sobre la legitimidad del resultado.