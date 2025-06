La actriz cómica Lucy Bacigalupo será la protagonista de la nueva edición de 'El valor de la verdad', este domingo 22 de junio a las 10:00 p.m. por Panamericana Televisión. Bacigalupo se sentará en el temido sillón rojo para contar detalles inéditos sobre la dolorosa operación que la dejó postrada en una cama.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Recordada por su participación en programas cómicos como 'Risas y salsa', Lucy Bacigalupo conquistó al público con sus entrañables personajes. En esta entrevista, conducida por Beto Ortiz, la actriz mostrará su lado más vulnerable y responderá sobre los momentos más dolorosos de su historia, incluyendo las agresiones e infidelidades de su expareja.

¿Qué contará Lucy Bacigalupo en 'El valor de la verdad' sobre su operación?

Durante el adelanto de 'El valor de la verdad', Lucy Bacigalupo rompió en llanto al relatar la operación que tuvo debido a una estenosis espinal. Su situación empeoró cuando la camilla en la que era trasladada se rompió, provocando su caída. “¿Sentiste que te morías cuando despertaste de la operación?”, preguntó Beto Ortiz en el primer avance, quien luego inquirió si alguien la había socorrido.

La actriz recordó el intenso dolor que experimentó tras la cirugía. “Se demoraron mucho. Yo lloraba porque el dolor comenzó aquí y me subió hasta el último dedo, me dolía todo”, relató, visiblemente afectada por lo sucedido. Como se sabe, la negligencia médica no solo la dejó postrada en una cama, sino que también la obligó a someterse a una nueva cirugía en su columna.

Lucy Bacigalupo también describió con detalle los síntomas que experimentó, como la asfixia y la falta de movilidad. “Sentía que me estaba asfixiando viva, sin poder mover mis piernas ni mis manos, solo mis ojos... Yo sentí en ese momento que iba a morir asfixiada”, confesó, revelando la angustia que vivió en ese crítico momento.

Lucy Bacigalupo revela episodios de violencia en 'El valor de la verdad'

En otro momento revelador de 'El valor de la verdad', Lucy Bacigalupo fue consultada sobre si había sido agredida por su exesposo. La actriz recordó cómo se había sentido en ese momento tan difícil de su vida. “Fue horrible porque me sentía tirada en el piso, me sentía horrible. Perdón, pero es muy difícil acordarme”, dijo, al borde del llanto.

Además, respondió si también fue víctima de infidelidad por parte de él mientras estaba embarazada. Lucy Bacigalupo admitió que es un tema que aún le afecta. “Fueron segundos terribles, era como una película de terror. Eso lo tengo acá, es parte de un tema que aún no puedo superar”, confesó. Asimismo, uno de los momentos más tensos del episodio será cuando la actriz de 'Humor recargado' revele si alguna vez pensó en atentar contra su vida.