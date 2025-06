Vania Bludau llama ‘cuñado’ a Said Palao y enciende rumores de romance con Austin: "Te ampayé"

Un inesperado episodio fue protagonizado por Vania Bludau y Said Palao. De acuerdo a una historia compartida en Instagram, el chico reality al escuchar voces en su casa, decidió bajar rápidamente para investigar, donde encontró a Vania y su esposa Alejandra Baigorria conversando. Lo que más sorprendió a Said fue el saludo de la modelo, lo que generó fuertes rumores en redes sociales.

Said Palao expone a Vania Bludau: "¡Hola, cuñis!"

Said Palao sorprendió a sus seguidores al exponer a Vania Bludau en sus redes sociales, después de un curioso encuentro en su casa, donde Vania la saludó de manera inesperada. "¡Hola, cuñis!", comentó la influencer para luego estallar en risas.

“¡Uy, no! ¡Oye, qué pasó! ¡Dios mío!”, fue la reacción de Said, quien, claramente impactado por la situación, no dudó en grabar a Vania mientras ella intentaba justificarse, argumentando que se dirigió así a Alejandra porque la consideraba como su hermana. Sin embargo, Said no le creyó y rápidamente sentenció: “¡Mentira! Te ampayé”.

¿Qué ocurrió en la boda de Alejandra y Said Palao?

Los rumores sobre un posible romance entre Vania Bludau y Austin Palao han ido en aumento desde la boda de Alejandra y Said Palao. En esa celebración, Vania no pudo evitar expresar su sorpresa al ver el cambio en Austin, quien según ella, ya no era el mismo joven que recordaba. “Obviamente lo vi en la boda, y dije ‘wow’ el niño creció. Se le ve un hombre y ya no se ve el niñito porque yo me acuerdo que cuando yo tenía una expareja me lo encontré en un bar cuando estaba con Luciana y era un bebé, pero no, ya el niño creció y no sé, pues. Está guapo”, confesó Vania, desatando aún más las especulaciones sobre su interés por él.

Vania Bludau y Austin Palao fueron captados en actitudes cariñosas durante boda de Alejandra Baigorria. Foto: composición LR/Instagram

El comentario de Vania, sobre lo atractiva que le parece Austin ahora, sumó rumores, generando aún más preguntas sobre una posible relación futura entre ellos. La interacción no pasó desapercibida para los seguidores de ambos, quienes han estado atentos a cada gesto que podría confirmar o desmentir el romance.

¿Austin Palao confirmó una posible relación con Vania Bludau?

El interés por saber si realmente existe algo más entre Austin Palao y Vania Bludau se intensificó tras la boda. Austin, al ser cuestionado sobre la posibilidad de un romance con la expareja de Mario Irivarren, no desmintió los rumores, aunque tampoco confirmó nada de forma directa. "Uno nunca sabe, en realidad, o sea, tampoco te digo que va a pasar o no, pero la vida es tan incierta, lo que hoy día es no, mañana es sí, así es el ser humano", comentó recientemente.