Youna, expareja de Samahara Lobatón, expresó su indignación en redes sociales luego de que la influencer saludara públicamente a Bryan Torres por el Día del Padre, refiriéndose a él como el papá de sus dos hijas. Esta declaración no pasó desapercibida para el barbero, ya que la hija mayor de Samahara es fruto de la relación que mantuvo con él.

El joven que radica en Estados Unidos no tardó en pronunciarse con un mensaje extenso y cargado de emoción, donde dejó en claro su rol como padre y lo mucho que le duele estar lejos de su pequeña. Además, criticó duramente la actitud de Samahara por, según él, tratar de reemplazarlo como figura paterna de la menor.

Youna responde con fuerza tras mensaje de Samahara Lobatón por el Día del Padre

Jonathan Horna, conocido como Youna, estalló en furia luego de que Samahara Lobatón dedicara un mensaje a Bryan Torres, en el que lo llamó padre de sus dos hijas. A través de sus redes sociales, el barbero publicó una emotiva fotografía junto a su hija mayor y respondió con firmeza a la frase “padre no es el que engendra, sino el que cría”. Para él, esa afirmación carece de validez. “Padre es el que engendra, no abandona, respeta su hogar, da todo por sus hijos, respeta a su familia, etc. Eso es ser padre”, escribió contundente.

En su extenso mensaje, Youna se dirigió a su hija, fruto de su relación con la influencer, y explicó que vive actualmente en Estados Unidos porque busca ofrecerle un mejor futuro, no porque haya elegido alejarse de ella. “Todo lo que hago es solamente por ti y por un buen futuro para ti, mi vida. Es difícil tomar decisiones como continuar la vida con tu hijo a distancia, pero así pasen los años sé que esto nunca fue lo que yo quería. Hice todo lo posible para nunca separarnos, pero la vida a veces te enseña que no se vive en un hogar de fantasías ”, expresó.

Finalmente, la expareja de Samahara Lobatón reafirmó su amor y compromiso como padre, dejando en claro que su rol no puede ser reemplazado. “Seguiré dando todo por ti a la distancia y esforzándome para que cada día falte menos para estar a tu lado. Trabajando hasta quedarme sin fuerzas. Yo soy tu padre y nadie podrá reemplazarme porque yo no te he abandonado”, concluyó.

¿Cuál fue el mensaje de Samahara Lobatón?

Samahara Lobatón, quien actualmente espera su tercer bebé, aprovechó el Día del Padre para dedicarle un emotivo mensaje a su pareja Bryan Torres, a través de una fotografía junto a la hija que tienen en común y su primogénita, fruto de su relación con Youna. En la publicación, resaltó el rol que el salsero cumple en la vida de ambas niñas: "Feliz día del padre mi vida, eres un padre espectacular, eres el mejor amigo para tus hijas y ahora viene tu rey. Sé que eres y serás el mejor papá para ellos, estamos muy orgullosos de ti y todo lo que estás logrando", escribió.

No obstante, el mensaje no pasó desapercibido, ya que la hija de Melissa Klug incluyó una frase que fue interpretada como una indirecta hacia Youna, padre biológico de su hija mayor. "Padre no es el que engendra, sino el que cría y tú eres el mejor papá para ellos, te amamos", agregó.