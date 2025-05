Samahara Lobatón, en medio de la polémica por su reciente maternidad, reapareció públicamente para aclarar que su tercer embarazo es una decisión consciente y meditada junto a su pareja, el cantante Bryan Torres. Durante una entrevista en el programa ‘América hoy’, la joven influencer reveló que ya tiene cinco meses de gestación y defendió con firmeza su postura frente a las críticas recibidas.

La hija de Melissa Klug no solo abordó el aspecto familiar y médico de su embarazo, sino que también compartió detalles sobre el cambio espiritual y emocional que ha experimentado en los últimos meses. La figura pública señaló que su fe y la terapia han sido pilares fundamentales en este nuevo capítulo de su vida.

Samahara Lobatón confiesa haber cambiado

Durante su intervención en ‘América hoy’, Samahara Lobatón sorprendió al expresar que ha vivido una transformación profunda. “Soy una mujer de Dios, yo sí cambié”, afirmó con convicción. La influencer detalló que desde hace ocho meses asiste con regularidad a la iglesia y que también recibe acompañamiento psicológico, lo que ha fortalecido su estado emocional y su papel como madre.

Este giro personal contrasta con la imagen rebelde que algunos seguidores y críticos tenían de ella. Samahara resaltó que el apoyo espiritual y terapéutico ha sido clave para superar dificultades y afrontar con madurez la nueva etapa de su vida. La influencer dejó claro que esta transformación es sincera y que su crecimiento interno se refleja en cada decisión que toma.

Samahara Lobatón da detalles de su tercer embarazo

Samahara Lobatón reveló que su embarazo no fue una sorpresa ni una decisión impulsiva, sino una planificación consciente junto a Bryan Torres, su pareja actual y reconocido cantante de salsa. Con cinco meses de gestación, la influencer mostró una ecografía para confirmar el avance de su embarazo.

La joven madre explicó que, antes del nacimiento de su segunda hija, Ainara, Bryan le había expresado su deseo de tener dos hijos en un corto período. Aunque ella había contemplado la idea de someterse a una ligadura de trompas después del parto natural que tuvo, decidió postergarlo debido a la rápida llegada de este nuevo embarazo.

“Antes que tuviéramos a Ainara, Bryan siempre me decía que quería tener dos hijos seguidos y yo le decía que había que esperar. (Sí, dije) que me iba a ligar, pero eso puede ser mucho más adelante. Al final no me ligué porque tuve un parto natural”, explicó la hija de Melissa Klug.