Milena Zárate rompe en llanto al ver los daños en su casa tras potente sismo de 6.1 en Lima: “Empezamos a gritar”

Milena Zárate conmovió a los usuarios en redes sociales al mostrar cómo quedó su domicilio tras el fuerte sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima y Callao, según reporte de IGP. La cantante lloró al mostrar que las ventanas de su casa y habitación quedaron completamente destrozadas. Incluso las de su sala, estaban a poco de caerse a la vía pública.

Mientras daba a conocer los daños causados por el movimiento telúrico, su padre, que estaba allí para celebrar su día, se encargaba de recoger los escombros y le contaba a su hija que sus vecinos también habían sufrido importantes pérdidas materiales.

Milena Zárate y su conmovedor llanto al mostrar las ventanas de su casa destruidas

A través de su cuenta oficial de Instagram, Milena Zárate, de 35 años, compartió un video en el que muestra los daños que sufrió su domicilio tras el fuerte sismo, además de enviar un mensaje de tranquilidad a sus seguidores, confirmando que se encontraba bien. “Después del susto. Bendito Dios, no paso nada grave. Fuerte temblor en el Callao que sacudió Lima”, escribió en su descripción.

Sin embargo, en el clip, reveló el difícil momento que vivió, contando que el sismo la sorprendió mientras dormía. “Mi casa estaba en plena remodelación. Nos agarró el temblor durmiendo. Anoche, trabaje. Cuando empezó el temblor me pare debajo de una columna y agarre a Cristel y la coloque debajo. Empezamos a gritar y qué susto. En mi cuarto, las ventanas se partieron”, expuso la cantante colombiana.

Milena Zárate confiesa por qué se alejó de su hermana Greissy Ortega

Milena Zárate contó que el distanciamiento con su hermana Greissy Ortega no fue por un problema entre ellas, sino por haber hecho pública la situación de violencia que su familiar vivía en Estados Unidos. “Estoy distanciada de ella, pero no porque me haya hecho algo o yo le haya hecho algo. Se alejó de mí y me convirtió en su enemiga desde que declaré que su esposo la estaba maltratando y que la botó a la calle con sus tres hijos”, relató con crudeza.

El conflicto escaló con rapidez, y Milena confesó que llegó a temer por su seguridad. “Tuve que pedir garantías para mi vida”, aseguró, dejando en claro la gravedad del caso. Las amenazas la obligaron a tomar acciones legales, lo que marcó un quiebre familiar que fue mucho más allá del ámbito privado.