A lo largo de 2025, Florcita Polo ha estado en el ojo de la tormenta por diversos conflictos personales y legales. La hija de Susy Díaz, quien recientemente perdió su título de Miss Mundo Latina Perú y enfrenta una fuerte deuda, suma ahora una nueva controversia. Esta vez, el músico nacional Luis Murguero, conocido artísticamente como Luis Germán, la acusa públicamente de haber incumplido un acuerdo profesional que data del año 2023.

Según declaró el cantante al programa 'América espectáculos', Florcita Polo recibió un pago de S/6000 como adelanto para participar en la grabación de un videoclip y encargarse de su promoción en medios y plataformas digitales. Sin embargo, Murguero afirma que la empresaria nunca cumplió con lo pactado y que, hasta la fecha, no hay rastro del video ni de su difusión. "Estoy mortificado y molesto. Yo quedé en un acuerdo con Flor, de palabra, de buena fe (...) hasta el día de hoy no veo luces del video", sostuvo el artista.

Cantante acusa a Flor Polo por polémico video

Luis Murguero también denunció que Florcita Polo le habría propuesto simular una situación de acoso para generar viralidad en redes sociales, algo que él rechazó por considerarlo riesgoso. “Cuando yo hablé con ella le dije: ‘Oye Flor, esto es fuerte, mira ahora cómo están las leyes. Todo esto es muy delicado’. Pero ella me respondió: ‘No te preocupes, amigo, que yo voy a salir en los medios junto a ti y voy a limpiar tu nombre’”, relató Murguero. Sin embargo, según su versión, la empresaria jamás aclaró públicamente que dicha acusación fue parte de una estrategia, afectando su reputación.

Además, el músico lamentó haber tenido que invertir nuevamente en la producción del videoclip tras la fallida colaboración. “No se publicitó el video. Dos veces tuve que gastar para hacer el video. No hubo una promoción ni video, ni tampoco limpió mi imagen diciendo que esto fue parte de su show”, agregó.

Flor Polo no responde a los reclamos del cantante

Luis Murguero asegura que ha intentado comunicarse en varias ocasiones con Florcita Polo, sin obtener respuesta. Refiere que le ha enviado mensajes y realizado llamadas que han sido ignoradas. A pesar de ello, el artista asegura no tener interés en iniciar acciones legales, pero exige una disculpa pública y una rectificación mediática. “La verdad, la plata no creo que me la devuelva porque veo que su situación está peor que la mía. Entonces ahí ya sería pedir peras al olmo”, declaró.

Finalmente, el músico destacó que confió en la hija de Susy Díaz por la amistad que los unía desde hace años. “Así como yo tuve buena fe en ella en no firmar un contrato, sino solo creer en sus palabras (...) ahora espero que me insistas para juntarnos y que te rectifiques”, sentenció.