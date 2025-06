Beto Ortiz encendió las redes al admitir que Diego Chávarri es su ‘crush’. La revelación se dio durante el estreno del nuevo programa '¡Habla Chino!', conducido por Aldo Miyashiro en Willax Televisión, sorprendiendo a todos en el set. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el peculiar motivo detrás de su atracción por el exchico reality.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

La inesperada confesión se dio en medio de la entrevista, donde ambos apelaron a la nostalgia al aparecer vestidos como los recordados ‘Enemigos íntimos’. Fue entonces cuando Beto Ortiz sorprendió al confesar su gusto por Diego Chávarri y revelar que había recibido fotos bastante reveladoras del exfutbolista.

Beto Ortiz revela que Diego Chávarri es su 'crush'

Durante la charla amena con Aldo Miyashiro, Beto Ortiz fue consultado sobre si tenía algún ‘crush’ en la televisión peruana. Ante la pregunta, el periodista optó por jugar al misterio y señaló que se trataba de un invitado que ya había pasado por 'El valor de la verdad'. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el motivo detrás de su interés.

“No me gustó porque me parecía inteligente, inspirado o creativo, me gustó porque me mandó su ‘pack’”, confesó Ortiz entre risas, generando sorpresa en el set. No obstante, poco después aclaró que hubo una confusión. “Pero no me lo mandó él, está en ‘OnlyFans’ y una compañera suya me mandó una foto y dije ‘vamos a hacerle la conversación’. Le dije: ‘¿por qué te has afeitado?’”, añadió.

Antes de revelar el nombre, Beto Ortiz comenzó a dar algunas pistas sobre la identidad de su ‘crush’. Comentó que se trataba de un exintegrante de 'Esto es guerra' y que era “morocho”, lo que generó curiosidad entre los presentes. Finalmente, fue Aldo Miyashiro quien mencionó el nombre de Diego Chávarri, y Ortiz confirmó con una sonrisa que, efectivamente, se refería a él.

Beto Ortiz manda fuerte mensaje a Flavia Laos y la desmiente

El conductor de 'El valor de la verdad' no dudó en reaccionar tras la transmisión de Flavia Laos, adelantándose a la emisión de 'El valor de la verdad' de Pablo Heredia. En un video en redes sociales, Beto Ortiz sostuvo: “Este es un mensaje para la bellísima señorita Flavia Laos Urbina, que ha salido a las redes sociales a corregir, desmentir algo que todavía no hemos visto”.

El periodista se refirió a las declaraciones de Laos, donde aseguraba que inició un romance con Pablo Heredia cuanado ella tenía 18 y él, 38. Beto Ortiz mostró la ficha RENIEC de Laos como respaldo y continuó: “Flavia nació el 1 de agosto de 1997. ¿En qué año fue el romance? En 2018. ¿Cuántos años tenía Flavia? Tenía 21 años. Nunca pongas el parche antes de haber escuchado la otra parte, mi querida Flavia”. Además, ironizó en la descripción del video: “¿Cuál es la prisa, querida? Moraleja: Antes de reaccionar, primero respira hondo. Inhalar, exhalar”.