La sorpresiva salida de Vania Torres de 'Esto es guerra' ha generado gran revuelo entre los seguidores del reality. La surfista profesional y exintegrante del programa confirmó a través de sus redes sociales que fue apartada del espacio televisivo sin recibir una explicación concreta por parte de la producción. “Yo no tomé mucha injerencia en el asunto, no tuve voz ni voto. Uno nunca sabe lo que va a pasar”, afirmó la deportista, dejando entrever su malestar con la decisión.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Torres, quien se había ganado el cariño del público por su destacada participación desde enero de 2024, no apareció en el reciente estreno de la nueva temporada del reality, lo que motivó a sus fans a preguntarle por su repentina ausencia. A través de Instagram, la también actriz reveló que se enteró de su salida al regresar de una competencia internacional.

¿Qué pasó con Vania Torres y por qué fue retirada de 'Esto es guerra'?

La ausencia de Vania Torres en la nueva edición de 'Esto es guerra' no pasó desapercibida. La surfista peruana, quien logró el segundo lugar en los Juegos Panamericanos Lima 2019, había consolidado su presencia en el programa gracias a su desempeño en los exigentes circuitos y su conexión con la audiencia. Sin embargo, tras viajar al Sudamericano de surf, fue notificada de que no regresaría al programa, al menos por un tiempo.

“Muchos me están preguntando esto específicamente. La verdad es que no tengo una respuesta. Yo me fui a competir al Sudamericano y a la hora que regresé me dijeron que ya no iba a volver, por lo menos por un tiempo”, expresó Vania en sus historias de Instagram. La deportista explicó que no tuvo participación en la decisión y que la situación fue completamente externa a su voluntad.

Vania Torres. Foto: Instagram

A pesar del desconcierto, Torres aseguró que ha optado por centrarse en su verdadera pasión: el surf. Actualmente, se encuentra preparándose para los próximos Juegos Panamericanos. “El año pasado quedé campeona, así que quiero defender mi título. Estoy dándolo todo. Así que, bueno, estoy enfocada en lo mío”, declaró.

¿Quiénes son los nuevos refuerzos en la nueva temporada de 'Esto es guerra'?

La nueva temporada de 'Esto es guerra', estrenada el miércoles 11 de junio desde los estudios de Pachacamac, llegó recargada con la conducción de Renzo Schuller y Katia Palma, además de una alineación renovada de competidores. El formato ahora está dividido entre dos equipos: 'La Nueva Generación' y 'Los Históricos'.

'La Nueva Generación' está conformada por participantes que destacaron en la pretemporada como Onelia Molina, Rosángela Espinoza, Raúl Carpena, Leandro Cabello, Kevin Díaz y Gabriel Menseses. Además, se suma el retorno de Patricio Parodi, quien asume el rol de capitán del equipo.

Por otro lado, 'Los históricos' continúan con rostros emblemáticos del programa como Melissa Loza, Karen Dejo, Jota Benz, Said Palao (capitán), Mario Irivarren y Pancho Rodríguez. Durante la gala del 12 de junio, también se presentaron nuevos ingresos como Vania Bludau y Alejandra Baigorria, cuya aparición generó sorpresa, especialmente en Onelia Molina. Asimismo, la argentina Flor Ortola regresó al reality, generando expectativa entre los fanáticos por lo que será la temporada 2025.