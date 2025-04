Milett Figueroa regresó a Argentina, donde se reencontró con Marcelo Tinelli, y su relación ha quedado más fortalecida que nunca, lo que ha causado gran alegría en doña Martha Valcárcel, madre de la modelo. En una reciente entrevista, Martha habló sobre los rumores que siempre han rodeado a su hija y aclaró algunos puntos.

Aunque fue consultada sobre los hombres que han sido vinculados públicamente con su hija, la madre de Milett dejó claro que su hija solo ha tenido tres enamorados. Además, negó rotundamente que el bailarín Patricio Quiñones haya sido uno de ellos.

¿Madre de Milett Figueroa minimizó a 'Pato' Quiñones?

En el pódcast de 'Show.Pe', doña Martha Valcárcel fue consultada sobre la vida amorosa de su hija, Milett Figueroa. La madre de la modelo aseguró que, a pesar de lo que se dice en televisión, su hija ha tenido pocas parejas. "Mi hijita santa tuvo tres enamorados que ni siquiera los conocí porque los conocí de lejos", comenzó diciendo.

Cuando se mencionó a Patricio Quiñones, con quien Milett Figueroa participó y ganó 'El gran show', doña Martha respondió de manera tajante, asegurando que no considera al bailarín un enamorado de su hija, a pesar de que su relación fue muy expuesta entre 2016 y 2018. "Pato Quiñones fue una ilusión que tuvo cuando ganó ‘El gran show’. ¿Ha convivido con él? ¿Han vivido un amor eterno?", explicó. Al ser preguntada si no fue un "amor verdadero", comparó esta relación con la de su actual yerno, el famoso presentador Marcelo Tinelli: "No fue como Marcelo. Marcelo a mí me invitó a cenar para pedir a mi hija", señaló.

A pesar de que las conductoras y seguidores que seguían la transmisión insistieron en que Milett Figueroa y 'Pato' Quiñones tuvieron una relación muy mediática, doña Martha se mostró firme en su postura: "Te voy a contar para que entiendas el pasaje y que lo entiendan de una vez, porque hay un montón de gente que piensa que fue su novio. No, nunca fue su novio". Finalmente, cuando le recordaron que Milett había dicho que amaba al bailarín, doña Martha defendió a su hija, afirmando: "Claro, lo amaba en ese momento, pues, está bien".

Milett Figueroa sorprendió con acento argentino

Milett Figueroa regresó a Argentina tras pasar dos meses en Perú como conductora de ‘América hoy’. Durante su reencuentro con Marcelo Tinelli, la modelo sorprendió a todos con un acento argentino pronunciado mientras compartía detalles sobre su relación con el conductor y sus próximos proyectos. En medio de las celebraciones de cumpleaños de Marcelo, sellaron su amor con un romántico beso frente a las cámaras, lo que fue ampliamente comentado en los medios. "Gracias por venir a celebrar al hombre más hermoso que hay. Estamos felices, celebrando la vida", expresó Milett, dejando claro lo bien que se siente en su nuevo entorno.

La modelo también dejó abierta la posibilidad de regresar a Perú para continuar en el magazine de América Televisión. Sin embargo, fue su acento argentino el que generó comentarios. En el programa ‘Amor y fuego’, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre no pasaron por alto su cambio de acento, y con su característico humor, ‘Peluchín’ comentó: "Milett habla más como argentina, che. Ni Susana Giménez habla así... ni Moria Casán".