Milett Figueroa reveló por primera vez la pesadilla que vivió durante el Miss Supertalent 2016, certamen de belleza que ganó y que se realizó en Corea del Sur. La actriz y modelo confirmó que fue “explotada” y calificó su experiencia como “turbia”, por lo que recomendó a otras jóvenes a no participar en este tipo de concursos.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

"La experiencia que tuve allá fue turbio, no animaría a chicas a que se metan a concursos de belleza y se vayan así, solas, a otro país”, señaló en vivo la pareja de Marcelo Tinelli durante una entrevista con el pódcast Ouke.

Milett Figueroa confiesa que le dio una parte de su premio económico a Jessica Newton

Milett Figueroa sorprendió al exponer que entregó una parte del premio económico que ganó en el Miss Supertalent 2016 a Jessica Newton, por haber sido la directora del Miss Perú. Según contó, se trató de un acuerdo previo entre ambas. "Le di una parte del dinero a Jessica Newton... fue una experiencia que no volvería a repetir", contó con un semblante serio a Ouke, el pódcast conducido por Carlos Orosco.

La también conductora de televisión lamentó de la falta de premios económicos durante el concurso, aclarando que en ninguno recibió una remuneración. Pero al ganar la corona en Corea del Sur en 2016, obtuvo un premio en efectivo y una beca para estudiar en ese país, desistiendo de hacer uso de este último.

Milett Figueroa cuenta la pesadilla oculta que vivió en el Miss Supertalent 2016

Aunque ganó la corona del Miss Supertlant 2016 en Corea del Sur, Milett Figueroa describió su experiencia en el certamen, que duró un mes, como una verdadera pesadilla. Según sus declaraciones, sus jornadas comenzaban muy temprano y se extendía hasta altas horas de la noche.

"Nos recogían en un bus, era desde las 8 a. m. hasta las 8 p. m. nos íbamos a todas las empresas de maquillaje de Corea del Sur. Nos explotaron un mes trabajando y sin ninguna paga", relató en Ouke. La modelo agregó que debían estar todo el día con tacos puestos y que apenas contaban con una hora libre para comer, sin posibilidad de elegir lo que se les servía.

“Teníamos una hora libre para comer (...) Yo siento que no era lo que yo esperaba, pensé que íbamos a ir sí a eventos, pero no todos los días. Era como una cárcel, si no te gustaba la comida, no comías", contó, detallando que la mayoría prefería comer un Mcdonald’s.

Esta situación terminó por hartarla al punto de decidir en no volver a participar en otro certamen de belleza. “Fue una experiencia que no volvería a repetir. Y por una corona, no lo haría. Cuando vi cómo se manejaba la situación me pareció raro”, aclaró Milett en el pódcast emitido en YouTube.