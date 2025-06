En la antesala del certamen Miss Perú 2025, Jessica Newton ha sorprendido al revelar detalles inéditos sobre el premio que recibirá la próxima reina de belleza nacional. Durante una entrevista para el programa 'América hoy', la organizadora del evento enfatizó que la ganadora no solo obtendrá la codiciada corona, sino también un premio económico que “supera cualquier expectativa”. Aunque evitó precisar la cifra exacta por motivos de seguridad, Newton dejó claro que se trata de un incentivo sin precedentes en la historia del certamen. La final del Miss Perú se celebrará este domingo 15 de junio en Cusco y promete marcar un antes y un después en cuanto a beneficios para sus participantes.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Este anuncio llega en un contexto especialmente sensible para el mundo de los concursos de belleza, luego de que Milett Figueroa hiciera públicas sus experiencias negativas en el Miss Supertalent 2016. La modelo peruana denunció haber sido explotada durante un mes en Corea del Sur sin recibir ningún tipo de compensación económica, describiendo una rutina agotadora y muy alejada del glamour que se suele asociar a estos eventos. “Nos explotaron prácticamente un mes trabajando y no teníamos ninguna paga”, expresó la exchica reality.

¿Cuál será el impresionante premio que recibirá la próxima Miss Perú 2025?

Jessica Newton, directora del Miss Perú, sorprendió al revelar el verdadero alcance del premio que recibirá la próxima ganadora del certamen 2025. En diálogo con el programa 'América hoy', la organizadora adelantó que la nueva soberana no solo obtendrá una corona, sino también una recompensa económica significativa. “Hay un premio en efectivo que es bastante grande”, declaró Newton, generando altas expectativas entre las participantes y seguidores del concurso.

La empresaria también explicó que este premio no se limita a un monto único, sino que responde a una política de compensación pensada para valorar el compromiso de las reinas durante su reinado. “Cada reina recibe la misma cantidad en efectivo como base, como sueldo, porque yo entiendo que no les puedo pedir que dejen todo en pausa y que se dediquen al 100% si es que no reciben un pago”, afirmó Jessica Newton, marcando una diferencia respecto a otros concursos que han sido criticados por no ofrecer condiciones justas a sus representantes.

Asimismo, Newton señaló que la Miss Perú también tiene la posibilidad de generar ingresos adicionales a través de campañas publicitarias y colaboraciones. “Luego, tienen una suerte de campañas y también ganan por las campañas. La Miss Perú gana igual y a veces más que el premio que recibe incluso Miss Perú Universo”, puntualizó, posicionando al certamen nacional como uno de los más completos y retribuidos de la región.