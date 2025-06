Juliana Oxenford expone el desplante que sufrió de su padre Marcelo el día de su boda: “Nunca me ha dicho…”

Juliana Oxenford y su padre, el actor argentino Marcelo Oxenford, siempre han mostrado una relación distante y carente de vínculo afectivo. Por eso, cuando el 1 de diciembre de 2018 la periodista se casó con Milovan Radovic (de quien se separó en 2024), sorprendió a muchos que su progenitor estuviera presente en la ceremonia. Esto generó buenos deseos entre los usuarios, quienes creyeron que podría tratarse del inicio de una posible reconciliación familiar.

Sin embargo, aquello nunca ocurrió. Juliana Oxenford expuso el horrible momento que vivió con su padre ese día, que se suponía debía ser uno de los más felices de su vida. En una entrevista con Katty Villalobos para su podcast ‘Kuéntame’, Juliana decidió sincerarse y confesó que, cuando le pidió a Marcelo que la llevará al altar, él le contestaba mal todo el tiempo y tuvo una actitud completamente distante.

Juliana Oxenford revela el trato frío que recibió de su padre en su boda

Durante la entrevista que Katty Villalobos le hizo a Juliana Oxenford, la periodista recordó lo incómodo que fue su boda con su ahora exesposo Milovan Radovic, debido al trato que recibió por parte de su padre, Marcelo Oxenford. Cuando le consultaron sobre la presencia de su progenitor en su matrimonio y el tradicional momento de llevarla al altar, la exfigura de ATV reveló por primera vez cómo vivió esa experiencia.

“A mi papá lo llamé y le dije si quería llevarme (al altar)”, confesó al inicio. Sin embargo, Villalobos asemió que ese momento debió haber sido muy especial para ella, pero Juliana le dijo que no: “No fue tan bonito. En el momento fue horrible”, explicó relatando además como fue la llegada de Marcelo Oxenford a su domicilio horas antes de darle el sí a su pareja.

Marcelo Oxenford le ‘sacó en cara’ la gasolina que gastó para recogerla: “Apúrate, cuesta un huevo”

Juliana Oxenford continuó relatando el episodio doloroso que vivió con su padre Marcelo Oxenford el día de su boda. Según contó, el actor argentino no solo llegó con una actitud distante a su domicilio, sino que incluso le reprochó el gasto de gasolina por haber ido a buscarla. “Me pasó a recoger y empezó con su ‘apúrate’, que sigues en Pachacamac, que cuesta un huevo la gasolina”, relató la periodista.

Juliana también confesó que esperaba recibir al menos una palabra de aliento o un cumplido de parte de su padre al verla vestida de novia, pero lo único que escuchó fue un apuro por salir.

“Llegaron las wedding planners, me pusieron el vestido, mi papá llegó y yo salí de mi cuarto con la expectativa, otra vez, de que me dijera algo… y me dijo: ‘¡Apúrate, boluda, que llegamos tarde, yo no tengo mucho tiempo!’ Y yo, ya con mi vestidito, subiendo al carro”, recordó con una sonrisa irónica. La reacción dejó en shock a Villalobos, quien replicó: “Uno espera un ‘¡qué hermosa estás!’”, pero Juliana fue tajante: “No, no… nunca me ha dicho eso”.