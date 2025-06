El Huu Bac Quintet, aclamado grupo musical que fusiona su herencia vietnamita y china con el jazz estadounidense, regresará a Perú para reencontrarse con su fanaticada peruana. El concierto, que contará con la presencia de Los Chaivers, se realizará el sábado 12 de julio a las 8 p.m. en el Teatro Segura. Las entradas están disponibles a través de Teleticket.

Huu Bac Quach y su vínculo con Perú



El director de la agrupación, Huu Bac Quach, originario de Vietnam y residente en Canadá desde los dos años, ha sido parte del proyecto Sonidos Vivos, liderado por el compositor peruano Lucho Quequezana. En 2006, Quequezana lo invitó a un viaje musical por Perú, donde Huu estableció un vínculo profundo con la música afroperuana y andina.



Durante esta experiencia, Huu se familiarizó con instrumentos como la quena, el charango y el cajón, los cuales integró a su repertorio musical. “Primero me llamó la atención el charango, porque yo toco cuerda, y después la quena. Nunca me había fijado en los instrumentos de viento hasta que escuché a Lucho tocar la quena”, relata Huu, quien se enamoró de la música peruana a pesar de no conocerla previamente.



“Los peruanos son los maestros del ritmo”, afirma, destacando que, aunque la música andina y asiática comparten similitudes melódicas, la diferencia principal radica en el ritmo. “El énfasis en la música asiática no es tanto en el ritmo, no hay tanta diversidad”, añade.

Trayectoria artística de Huu Bac Quintet



Desde su primer concierto en Montreal en 2013, el Huu Bac Quintet ha consolidado su presencia en la escena del jazz, con un elenco de músicos talentosos que incluye a Emie Rioux-Roussel (piano), Sébastien Pellerin (contrabajo), Marie-Neige Lavigne (violín) y Mark Nelson (batería). La agrupación ofrece un diálogo cultural único que combina influencias asiáticas, norteamericanas y sudamericanas de manera contemporánea y original.



Huu Bac, nacido de padres chino-vietnamitas, llegó a Canadá a los dos años y comenzó su formación musical en la Universidad McGill de Montreal, donde se especializó en guitarra de jazz. Su interés por el monocorde vietnamita, el Dan Bau, lo llevó a aprender de su maestro Pham Duc Thanh, mientras que su curiosidad por los instrumentos de cuerda lo llevó al Conservatorio de Música de Shanghai, donde estudió el violín chino y el Erhu.



En 2009, Huu grabó quena y charango para el espectáculo ‘Totem’ del Cirque du Soleil y para “Canotgraphie”, dirigido por Robert Lepage. En noviembre de 2013, fundó el Huu Bac Quintet, realizando giras por Canadá, Estados Unidos, China, Corea y África. Su primer álbum, ‘On the steps of St-Paul’s’, fue lanzado en noviembre de 2017.