Guns N' Roses en Perú: preventa, precios y zonas para su esperado concierto en el Estadio Nacional

El rugido del rock volverá a apoderarse del Estadio Nacional de Lima. Guns N' Roses, una de las bandas más icónicas de la historia, confirmó su regreso al Perú como parte de su gira mundial 'Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour'. La cita será el miércoles 5 de noviembre de 2025, y la preventa de entradas inicia este martes 10 de junio a través de Teleticket, exclusivamente para clientes Interbank.

Los precios de las entradas en esta preventa van desde los S/ 145 hasta los S/ 345, y en la venta general alcanzarán los S/ 399 en las zonas más cercanas al escenario. La banda, liderada por Axl Rose y Slash, promete un espectáculo inolvidable con todos los clásicos que marcaron generaciones.

¿Cuándo es la preventa del concierto de Guns N' Roses en Perú?

La preventa para el esperado concierto en Lima de Guns N' Roses arranca el martes 10 de junio de 2025 a las 10:00 a.m., dirigida exclusivamente a usuarios de tarjetas Interbank. Esta etapa estará habilitada solo en la plataforma Teleticket, con un 15% de descuento sobre el precio regular y un límite de seis entradas por persona.

Quienes no cuenten con Interbank deberán esperar la venta general, cuya fecha exacta aún no se ha comunicado. Esta se activará también a través de Teleticket, aunque sin descuentos. Las recomendaciones para los fanáticos incluyen tener una cuenta activa, iniciar sesión con anticipación y mantener una conexión estable al momento de la compra.

Precios y zonas para Guns N' Roses en el Estadio Nacional

Los precios oficiales ya fueron revelados por Teleticket. A continuación, un desglose completo de las zonas disponibles y sus respectivos costos, incluyendo comisión:

Preventa Interbank:

Campo A: S/ 345.00

Campo B: S/ 220.00

Occidente 1 Numerado: S/ 325.00

Occidente 2 Numerado: S/ 299.00

Oriente 1 Numerado: S/ 325.00

Oriente 2 Numerado: S/ 299.00

Tribuna Norte: S/ 145.00

Venta General:

Campo A: S/ 399.00

Campo B: S/ 259.00

Occidente 1 Numerado: S/ 384.00

Occidente 2 Numerado: S/ 352.00

Oriente 1 Numerado: S/ 384.00

Oriente 2 Numerado: S/ 352.00

Tribuna Norte: S/ 167.00

El Campo A y las zonas numeradas de Occidente y Oriente son las más solicitadas por estar más cerca del escenario, por lo que suelen agotarse en cuestión de horas.

Foto: Teleticket

Posible setlist para Guns N' Roses en Perú

Según los repertorios presentados en sus recientes conciertos de la gira, Guns N' Roses ofrecería un espectáculo cargado de nostalgia y energía en Lima. El show podría abrir con la potente 'Welcome to the Jungle', seguida de clásicos como 'Sweet Child o’ Mine', 'Mr. Brownstone' y 'November Rain', una de las interpretaciones más esperadas por el público peruano.

También podrían incluir himnos como 'Paradise City', 'Nightrain' y 'Estranged', manteniendo una conexión constante con sus mayores éxitos de los años noventa. A ello se sumarían versiones memorables de 'Live and Let Die' (Wings), 'Knockin’ on Heaven’s Door' (Bob Dylan) y 'Slither', tema que rinde tributo a Velvet Revolver. Como es tradición, el solo de guitarra de Slash promete ser uno de los momentos más electrizantes de la noche.