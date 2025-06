El reconocido comediante venezolano Emilio Lovera, con más de cuarenta años de trayectoria, llega a Lima para presentar su aclamado show de stand up comedy. Considerado una de las figuras más importantes del humor en español, Lovera ha hecho reír a audiencias de toda América Latina con su estilo ácido, observador y cargado de crítica social. Su espectáculo se presentará el próximo 12 de junio a las 8 p.m. en el Auditorio del Colegio Médico del Perú, en lo que promete ser una noche inolvidable tanto para el público venezolano como para el peruano.

En entrevista con La República, habló sobre su show, la evolución de su estilo humorístico y el papel del humor en contextos adversos. Reflexionó sobre cómo la comedia en Venezuela pasó de ser una herramienta de crítica aceptada a convertirse en un blanco de persecución. “Nos cerraban teatros, radios, televisoras… suspendían funciones con entradas agotadas para quebrarnos económicamente”, relató. Hoy, gracias a la diáspora, su humor viaja por el mundo como un puente de conexión con quienes extrañan su país.

Emilio Lovera y su extensa trayectoria en Latinoamérica

— Con más de cuarenta años de trayectoria en la comedia, ¿Cómo ha evolucionado su estilo humorístico hasta sus actuales presentaciones de stand up? Porque, o sea, el humor ha ido cambiando a lo largo de los años y algunas cosas que podían ser graciosas en su momento, actualmente ya no lo son.

— Definitivamente, lo que más ha cambiado es la forma en que se distribuye el humor. Antes, la televisión era la gran red social: toda la familia se reunía gratuitamente frente a una pantalla —más grande que cualquier celular— para ver comedia. Con el tiempo, eso cambió. Cambiaron los conceptos, la censura y las ganas de decir las cosas. La pandemia impulsó a los influencers, muchos de los cuales terminaron haciendo humor. Yo adapté mis presentaciones para acercarme más al estilo personal de ellos, no tanto por evolucionar, sino para mantenerme al nivel. Hoy, cada celular es un canal de televisión, y las redes sociales son mi ventana al mundo. En el país donde vivo, con la libertad de expresión tan limitada, las redes me permiten decir lo que no se puede en los medios tradicionales

— Usted ha creado personajes bastante icónicos. ¿Qué proceso sigue para desarrollarlos, para que resuenen tanto con el público y se mantengan vigentes hasta el momento?

— Aprendí muchos conceptos sobre la marcha, porque cuando empecé no existían escuelas de humor, solo de arte dramático. Incluso los comediantes de la época me aconsejaban no tomar esos cursos, ya que algunos actores jóvenes perdían su gracia tras estudiarlos. Así que seguí su consejo: mantenerme siempre cerca de la calle, observando a la gente, porque los personajes nacen ahí. Anotaba actitudes, voces, acentos y situaciones cómicas que encontraba en cualquier entorno. Una vez, en un curso de caracterización de personajes en la Academia de Ciencias y Artes de la Televisión de la extinta RCTV, noté que el profesor traducía mis métodos empíricos a términos académicos. Citaba a Stanislavski y decía: “Eso que hace Emilio está en el manual”. Fue entonces cuando entendí que, sin saberlo, ya usaba técnicas profesionales, pero a mi manera.

— Justamente ha mencionado la situación política en Venezuela. ¿Cómo logra equilibrar la crítica social con el humor para conectar con audiencias de diferentes países?

— Venezuela fue un país que se aisló por decisión propia. Mientras no había comunidades venezolanas en el extranjero, en cada ciudad del país sí había grandes centros hispanos, portugueses, árabes o chinos, fundados por inmigrantes que llegaban atraídos por la apertura venezolana, sobre todo en los años 70. Incluso hubo una masiva migración colombiana que llegó a representar hasta el 25% de la población. Muchos vinieron solo a hacer dinero y regresar a sus países, y por eso hoy existen urbanizaciones con nombres venezolanos fuera del país, financiadas con dinero hecho en Venezuela. Nos criamos aislados, sin conocer mucho del mundo, pero cuando empezamos a hacer política en la televisión en los años 70 y 80, la crítica era bien recibida. La sátira humanizaba a los políticos. Pero eso cambió con la llegada de gobernantes sin formación, que vieron la comedia como un ataque. Ahí comenzó la persecución: nos cerraban teatros, radios, televisoras. Suspendían funciones con entradas agotadas para quebrarnos económicamente. Fue una lucha de más de veinte años. Hoy seguimos adelante gracias a la diáspora venezolana que nos llama desde distintas partes del mundo, como un servicio público, para hacer reír a quienes extrañan su país. Así como antes los extranjeros traían su cultura a Venezuela, ahora los venezolanos lo hacemos afuera. Nos hemos convertido en un producto nacional que viaja.

— ¿Y qué significa para usted presentarse aquí en Lima? Considerando que aquí hay una gran presencia de la comunidad venezolana, ¿qué pueden esperar los asistentes a su show?

— Bueno, de la región andina… Nosotros tenemos tres estados que son Táchira, Mérida y Trujillo. Digamos, la región andina tiene un humor común, que es el humor del chiste corto e inteligente. Entonces, basado en esto, yo he logrado trabajar en estos tres estados andinos, y luego en Colombia, Ecuador, Perú… No he trabajado nunca en Bolivia, pero hasta Chile, Argentina y Uruguay sí he podido trabajar. Y en todos esos países he tenido la gran y agradable sorpresa de encontrarme con gente local que se sorprende al descubrirme y me dice: “Oye, yo no sabía que tú existías. Me gustó tu trabajo, lo entendí todo. Estoy casado con una venezolana, o estoy casada con un venezolano y me trajeron por los pelos para acá, vine obligado… pero ahora me voy contento porque lo disfruté, me reí y volvería a venir.”

Entonces, estas sorpresas son las que hacen que uno se sienta bien, que sepa que tenemos un lenguaje común, que podemos entendernos y que podemos reírnos. Yo siempre he sido seguidor del humor latinoamericano y, por supuesto, lo disfruto mucho.

— Para finalizar, a lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos y premios. ¿Cuál considera que ha sido el momento más significativo y memorable de toda su trayectoria?

— En Venezuela, llenar ciertos espacios es complicado, especialmente para los humoristas, ya que el humor suele ser visto como un arte menor. Esto no pasa solo en mi país: a nivel mundial, la comedia rara vez es reconocida con el prestigio que merece. Un ejemplo claro es que ningún actor ha ganado un Óscar haciendo comedia; muchos, como Tom Hanks o Robin Williams, tuvieron que pasarse al drama para ser valorados como grandes actores. En Caracas está el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, un auditorio icónico y muy difícil de llenar, incluso para artistas consagrados. Me invitaron a presentarme ahí, y al principio dudé. Es un lugar reservado para grandes figuras, y es símbolo del pensamiento crítico universitario. Pero acepté. No solo se llenó: los estudiantes tumbaron las puertas, ocuparon las escaleras, los pasillos, el suelo… todo, con tal de entrar a verme. Para mí fue una señal muy clara de que lo que hacía tenía valor, que incluso un público exigente como el estudiantil disfrutaba mi trabajo. Me dio confianza y motivación para seguir adelante.