Austin Palao impacta al revelar que no descarta una relación con Vania Bludau: "Conversando, quién sabe"

Austin Palao fue abordado por las cámaras del programa ‘Amor y fuego’ después de que su cuñada, Alejandra Baigorria, mostrara su apoyo a una posible relación entre él y Vania Bludau. La empresaria no dudó en expresar que vería con buenos ojos un romance entre ambos, lo que despertó la curiosidad de los conductores del programa, quienes no tardaron en indagar sobre el tema.

Austin, por su parte, reaccionó con humor a la sugerencia de Alejandra Baigorria, respondiendo entre risas. Sin embargo, dejó claro que en este momento no está buscando pareja, y que su enfoque está centrado en otros aspectos de su vida personal y profesional.

Austin Palao no descarta un posible romance con Vania Bludau

Austin Palao fue consultado sobre su posible relación con Vania Bludau durante una entrevista en el programa ‘Amor y fuego’. En lugar de desmentir los rumores, el modelo dejó abierta la posibilidad de un romance, afirmando que esas cosas no se buscan, sino que simplemente surgen. “En un ambiente donde podamos explayar un poco más conversando, quién sabe la verdad”, expresó Austin, al ser preguntado sobre las declaraciones de su cuñada, Alejandra Baigorria, quien expresó su apoyo a la idea de verlos juntos.

Austin también reflexionó sobre cómo la vida puede sorprendernos en cualquier momento. “Yo no sé, a lo mejor camino acá a la esquina y me encuentro a alguien y conectamos, así es la vida, tan incierta”, agregó, dejando claro que no descarta ningún escenario y que, al final, las cosas se dan de forma impredecible.

Austin Palao no busca una relación amorosa actualmente

Austin Palao aclaró que, aunque no está buscando una relación amorosa en este momento, no descarta la posibilidad de algo con Vania Bludau. Además, reveló que Hugo García le ha propuesto emparejarlo con una amiga de Isabella Ladera, pero él prefiere mantener la calma. El modelo dejó claro que, en esta etapa de su vida, está tranquilo y sin presiones. "Me quiere presentar muchas amigas, pero en verdad estoy muy tranquilo, brother. Lo que venga, y lo que no, también", expresó, destacando su enfoque relajado y sin expectativas sobre el futuro.