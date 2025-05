Alejandra Baigorria y Said Palao atraviesan uno de los momentos más felices de su vida mientras disfrutan de una romántica luna de miel por Europa, con Turquía como uno de sus primeros destinos. Sin embargo, a pesar de estar lejos de casa, la empresaria no ha permanecido ajena a las repercusiones que dejó su reciente boda, especialmente luego de que circularan imágenes que mostraban a su amiga Vania Bludau en una actitud cercana con Austin Palao, hermano menor de su esposo.

Durante una entrevista concedida a 'La Chola Chabuca' para el programa 'Esta noche', Alejandra rompió su silencio respecto a este inesperado acercamiento. Lejos de mostrarse entusiasmada por una posible relación entre su amiga y su cuñado, la exintegrante de 'Esto es guerra' fue tajante al señalar que Vania atraviesa una etapa en la que necesita enfocarse en sí misma, mientras que Austin continúa disfrutando de su soltería sin compromisos a la vista.

Alejandra Baigorria reacciona al acercamiento entre Vania Bludau y Austin Palao

Tras la difusión de imágenes en las que Vania Bludau y Austin Palao aparecen compartiendo momentos cercanos durante la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, los flamantes esposos decidieron romper su silencio. El aparente acercamiento entre la exchica reality y el hermano menor del novio desató rumores de un posible romance, generando gran curiosidad entre los seguidores de ambos.

Sin embargo, Said Palao fue el primero en aclarar la situación, asegurando que, pese a lo que se pudo interpretar en los vídeos, su hermano y Vania no se besaron. Además, el chico reality afirmó que nunca se habló de ese tema en su entorno, restando importancia a los comentarios que circulan en los medios y redes sociales.

Por su parte, la postura de Alejandra Baigorria fue la que más llamó la atención. Cuando fue consultada por La Chola Chabuca sobre un posible vínculo entre su amiga y su cuñado, la empresaria no ocultó su cautela. “Siento que son dos personalidades bien distintas”, expresó, dejando entrever que no ve una compatibilidad clara entre ambos. Además, aseguró que Vania Bludau atraviesa un momento personal en el que necesita enfocarse en sí misma: “Necesita estar en un espacio sola, porque es mi amiga y lo sé, lo hemos conversado”, añadió.

La popular 'Gringa de Gamarra' también explicó que conoce bien a ambos, tanto a Austin como a Vania, y por ello considera que no es el momento adecuado para que inicien una relación. “Austin es mi cuñado, y antes de Said era mi amigo. Sé que está en un momento de estar soltero”, dijo. Finalmente, reflexionó sobre la importancia de aprender a estar solo antes de iniciar un nuevo vínculo amoroso: “Hay que valorar eso, ¿no? Hay que aprender a estar solo y cuidar esa parte bonita hasta que llegue la persona indicada. ¿Quién será? No lo sabemos. Pienso que cuando sea el indicado, ahí será”.