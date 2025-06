Pablo Heredia impacta al confesar que un productor español le ofreció USD 15.000 por tener intimidad

Pablo Heredia fue el nuevo invitado de 'El valor de la verdad' y sus revelaciones sorprendieron a más de uno. El actor argentino reveló sus romances y 'affaires' con conocidas figuras del medio artístico, como Mayra Goñi, Flavia Laos, Ale Fuller y Milett Figueroa, pero, hubo una de sus confesiones que llamó la atención. Según contó el ex 'Rebelde way', hace varios años, un productor español le ofreció USD 15.000 a cambio de tener intimidad. "Me decía 'por favor, quiero estar con vos'", reveló en el temido 'sillón rojo'.

Asimismo, contó que ante tanta insistencia, optó por responderle, negándose a la propuesta de tener algo más que una conversación con el español. "Encantado, gracias, pero no me gustan los hombres", indicó el actor, quien, pese a su negativa, admitió que siguió la conversación "porque soy buena onda".

La 'picante' oferta de un productor español a Pablo Heredia

Luego de confesar que seguía la conversación con el productor español, Beto Ortiz cuestionó a Pablo Heredia, sin embargo, fiel a su estilo, el actor argentino dio una curiosa 'explicación'. "Soy, no sé, curioso, hetero curioso, curiosísimo. Quería ver cuánto vale, hasta dónde llegaba", reveló entre risas la expareja de Ale Fuller.

"Yo lo jodía, le pregunté '¿cuánto?' y me dijo 10 mil (dólares). Le respondí que es muy poco y llegó hasta 15 mil (dólares). Creo que todos los hombres en este mundo tenemos un precio, todos tenemos un precio", acotó Pablo Heredia en 'El valor de la verdad', para luego revelar que no solo eran mensajes lo que el productor español le mandaba.

"Después del texto, empezó a mandar fotos. Me dijo 'mira lo que te estás perdiendo'. Era bien dotado el muchacho y ya después de eso no le volví a contestar. Cuando se puso chabacano, dejé de contestar. Lo otro era como juego", agregó Pablo Heredia, recordado por su papel protagónico en 'Ven, baila quinceañera'.