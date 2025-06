Patricio Parodi se pronunció en ‘Amor y fuego’ tras ser señalado como el supuesto responsable del fin de la relación entre Flavia Laos y Pablo Heredia, romance que fue confirmado por el actor argentino durante su participación en ‘El valor de la verdad’. Ante ello, Patricio negó haber interferido en esa relación y afirmó que no tiene ningún tipo de vínculo cercano con Heredia.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Según el avance del programa de Panamericana, Pablo Heredia relató que su romance con Flavia Laos terminó de forma inesperada luego de que la viera besándose con Patricio Parodi. Por su parte, la actriz y cantante confirmó en un live que tras el incidente, el argentino le escribió para pedirle explicaciones y esto los llevó a dar por terminada la relación.

Patricio Parodi responde tras declaraciones de Flavia Laos y Pablo Heredia

El exchico reality Patricio Parodi fue abordado por las cámaras de 'Amor y fuego' luego de que la propia Flavia Laos confirmara que su relación con Pablo Heredia terminó tras besarse con él en televisión. Al ser consultado directamente sobre el tema, el exchico reality fue firme. “No voy a hablar de terceros jamás (¿te metiste o no?) Para nada”, respondió.

Además, negó tener algún vínculo con Pablo Heredia y aclaró que el argentino nunca lo llamó para hacerle algún reclamo por su beso con Flavia. “Yo a Pablo (Heredia) no lo conozco, o sea, sé quién es, me lo he cruzado, pero no soy amigo de él”, agregó.

Al ser cuestionado sobre si Flavia habría tenido problemas con el alcohol, el actual streamer prefirió mantenerse al margen, evitando alimentar la polémica. “La gente puede hablar muchas cosas, yo nunca voy a hablar de mis exrelaciones. Prefiero no comentar nada malo de mis exparejas, siempre me voy a quedar con lo bonito”, expresó.

Finalmente, cuando le preguntaron si sabía que Flavia Laos tenía una relación con Pablo Heredia al momento del beso, el exguerrero optó por guardar silencio. “Prefiero no hablar cositas que yo puedo saber”, sentenció, sin dar mayores detalles.

Pablo Heredia revela detalles sobre el inicio de su romance con Flavia Laos

En un adelanto de ‘El valor de la verdad’, Pablo Heredia sorprendió al contar cómo comenzó su relación con Flavia Laos. “Flavia, como nunca, empezó por ahí a ser más cariñosa. Fue de un momento a otro y fue ese día”, señaló el actor, dejando claro que el romance surgió de forma repentina, impulsado principalmente por la actriz peruana. Esta confesión ha cobrado relevancia debido a la amistad que Flavia tenía con Ale Fuller, con quien compartió roles en la serie juvenil ‘Ven, baila, quinceañera’.

La situación se puso tensa cuando Beto Ortiz le preguntó directamente si inició su relación con Flavia justo después de terminar con Ale Fuller o si aún seguía con ella. Heredia, incómodo, respondió: “¿Me repites la pregunta...?”, lo que generó más suspicacias y avivó los rumores sobre una posible infidelidad en ese momento.