Flavia Laos ha sido blanco de críticas tras la viralización de una entrevista pasada con el programa 'Amor y fuego', donde negaba rotundamente haber tenido un romance o siquiera haberse besado con Pablo Heredia, exnovio de Ale Fuller, una de sus mejores amigas cuando grababa la serie 'Ven, baila quinceañera'.

La difusión del video ocurrió luego de que Flavia Laos decidiera adelantarse a 'El valor de la verdad', protagonizada por Pablo Heredia, y confesara en una transmisión en vivo que sí mantuvo un breve romance con el actor argentino. Según relató, la relación se dio cuando ella tenía 18 años y él 38, durante la grabación de la última temporada de la serie. El vínculo duró aproximadamente un mes, contradiciendo así sus declaraciones pasadas y avivando la polémica en redes sociales y medios de comunicación.

Así negaba Flavia Laos haber tenido un romance con Pablo Heredia

Este jueves 5 de mayo, el programa 'Amor y fuego' recordó una entrevista del pasado en la que Flavia Laos fue consultada sobre su distanciamiento con Ale Fuller, con quien compartió roles en 'Ven, baila, quinceañera' y mantenía una estrecha amistad. En aquel momento, la actriz y cantante aseguró que no hubo una pelea con Fuller, pero sí reconoció que su relación ya no era la misma. “No me he peleado, pero no somos cercanas. Hace años (éramos cercanas), la gente cambia”, expresó.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su reacción cuando Rodrigo González insinuó que el quiebre en la amistad se habría dado por un presunto romance con Pablo Heredia, ex pareja de Ale Fuller. Ante esa posibilidad, Flavia respondió de forma tajante: “Eso es lo que ustedes han inventado porque no hay nada (...) Yo no sé de dónde salió ese rumor”, descartando cualquier relación sentimental con el actor argentino.

La conductora Gigi Mitre le preguntó directamente a Flavia Laos si se había besado con Pablo Heredia. La influencer peruana no dudó en responder con seguridad y firmeza en tres ocasiones consecutivas: “No”. Estas declaraciones han vuelto a cobrar relevancia tras la reciente confesión de la actriz, quien reveló que sí mantuvo un romance con el actor argentino, generando una ola de reacciones y cuestionamientos en redes sociales.

Flavia Laos confirmó un romance con Pablo Heredia

En el avance promocional de 'El valor de la verdad' con Pablo Heredia, se mostró al actor dispuesto a contar la verdad sobre su relación con Flavia Laos, un romance que había permanecido entre rumores durante años. Sin embargo, antes de la emisión del programa, la influencer decidió adelantarse y dar su versión en una transmisión en vivo, confirmando el romance y revelando que esta relación afectó profundamente su amistad con Ale Fuller. “Sí era chibola, la fregué, tampoco es que era inocente. He aprendido de eso, soy una persona completamente distinta”, afirmó, destacando la diferencia de edad en ese entonces: ella tenía 18 años y él, 38. “Él sabía perfectamente lo que hacía”, añadió.

Uno de los momentos más sensibles de su testimonio fue cuando Flavia Laos hizo mea culpa y admitió haber traicionado a su amiga Ale Fuller. “Fue un error de mi parte, y lo reconozco. Sí, traicioné a mi amiga”, confesó, explicando que decidió contarle la verdad a cuando los rumores empezaron a circular. Aunque se ofrecieron disculpas y se abrazaron, la amistad se rompió durante años. “Claramente ahí la amistad se rompió”, reconoció Flavia, quien aseguró que ambas decidieron mantener el tema en privado, sin exponerlo a los medios.