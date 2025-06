Flavia Laos revela que sí termino su relación con Pablo Heredia por Patricio Parodi: "No estaba enamorada"

Luego de que se confirmara que Pablo Heredia será el próximo en sentarse en el temido sillón rojo de 'El valor de la verdad', Flavia Laos salió a contar detalles sobre la breve relación que tuvo con el actor argentino, en un live de TikTok. Según confesó la joven modelo, sí mantuvo un romance con el protagonista de 'Rebelde Way', aunque este solo duró cerca de un mes. La expareja de Patricio Parodi aclaró además que no se interpuso entre él y Ale Fuller, por lo que no hubo engaños ni infidelidades.

Durante la transmisión en vivo, una de las preguntas que le hicieron a la modelo peruana fue si terminó su romance con Pablo Heredia para iniciar una relación con Patricio Parodi. Esto, debido a que, según adelantó el actor argentino en los avances de 'El valor de la verdad', se enteró de la relación entre Flavia Laos y el exchico reality de forma abrupta y a través de un programa de televisión.

Flavia Laos confiesa que sí terminó su relación con Pablo Heredia por Patricio Parodi

De acuerdo con la actriz de 'Ven, baila quinceañera', uno de los motivos por los que decidió terminar su relación con Pablo Heredia fue porque no se sentía enamorada del actor argentino. Además, señaló que, tras todo lo que se decía en los medios sobre un posible romance entre ambos y que 'no habría respetado los códigos' al involucrarse sentimentalmente con el exenamorado de su amiga Ale Fuller, prefirió dar un paso al costado y evitar más polémicas.

"Sinceramente, si bien Pablo me trataba super bien en ese momento, me hacía reír y todo, yo no me enamoré. Y sí, es verdad que la relación terminó por Patricio (...) Yo ya no me sentí muy bien con toda la nota (especulaciones) y le dije: 'Lo mejor es dejar eso ahí' y el también dijo que sí, entonces, dejamos las cosas ahí", señaló.

¿Cómo se enteró Pablo Heredia sobre la relación de Flavia Laos con Patricio Parodi?

Según confesó la actriz e influencer, todo ocurrió cuando fue invitada a uno de los programas que, en aquel entonces, conducía Patricio Parodi. Como parte del show, ambos participaron en un sketch que terminó en un apasionado beso. Esto no habría sido del agrado de Pablo Heredia, quien le escribió para preguntarle si lo que había visto en televisión era real. Fue en ese momento que Flavia decidió poner fin a su relación con el actor argentino.