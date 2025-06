Andrea San Martín expuso la difícil situación que enfrenta con el padre de su hija menor, Juan Víctor. Durante su presentación en vivo en el programa 'Amor y fuego', la popular 'Ojiverde' reveló la tensa relación que mantiene con él, mostrando conversaciones privadas en el que intercambian fuertes palabras. La influencer aseguró que respeta la orden del juez por el monto de pensión de alimentos y sorprendió al público al revelar cuánto recibe de parte del padre de su última hija.

A pesar de haber solicitado un aumento en la pensión, Andrea San Martín indicó que respeta la cantidad establecida por el juez y se ajusta a lo dictado en la demanda. Además, destacó la necesidad de mejorar la comunicación con Juan Víctor por el bienestar de su hija, quien —según afirmó— percibe el conflicto entre sus padres. La menor incluso asiste a terapia para sobrellevar la situación, ya que es sensible a la mala relación entre ambos.

¿Cuánto recibe Andrea San Martín por la pensión de su hija menor?

Durante su participación en el programa 'Amor y fuego', Andrea San Martín expresó su deseo de mantener una relación cordial con el padre de su hija menor, Juan Víctor. La influencer aseguró que nunca ha refutado las resoluciones judiciales sobre la pensión alimentaria y detalló que inicialmente se fijó en S/800.00, pero luego el juez determinó un aumento a S/1.400.00, monto que respeta hasta la actualidad. Señaló que, desde que su hija ingresó al colegio, corresponde que se revise el monto, aunque dicho aumento aún no ha sido resuelto por el Poder Judicial. Andrea recalcó que acatará lo que el juez determine.

Frente a las críticas que la acusan de querer aprovecharse económicamente, San Martín se defendió afirmando que trabaja para cubrir sus propios gastos y que S/1.400 no serían suficientes para mantener a sus dos hijas. Además, indicó que le afecta emocionalmente la situación legal con Juan Víctor, especialmente al no poder llegar a acuerdos sobre el régimen de visitas. Por otro lado, mencionó que con Sebastián Lizarzaburu, padre de su primera hija, tiene un acuerdo de tenencia compartida, por lo que no recibe ningún ingreso económico por parte de él.

Andrea San Martín revela qué pasó con los devengados que le interpuso a Juan Víctor

Andrea San Martín reveló que su expareja, Juan Víctor, ha venido cumpliendo con la pensión mensual de su hija menor desde que ella interpuso una demanda por devengados, lo que en su momento generó una orden de impedimento de salida del país para él. La influencer reconoció que tomó esa medida por la seguridad económica de su hija, aunque aclaró que, una vez saldada la deuda, su abogado ya puede solicitar la nulidad de dicha restricción. Este episodio generó controversia, especialmente porque Juan Víctor había declarado previamente que no pudo viajar en fin de año debido a la acción legal tomada por la popular 'Ojiverde'.