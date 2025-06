Durante una transmisión en vivo, Flavia Laos sorprendió al confirmar uno de los rumores más comentados de la farándula peruana: su breve relación con Pablo Heredia, actor argentino y expareja de Ale Fuller, quien en ese entonces era su amiga y compañera en la serie 'Ven baila quinceañera'. El romance, que se mantuvo en secreto durante años, habría ocurrido cuando Flavia tenía aproximadamente 18 años, mientras se grababa la última temporada del exitoso programa juvenil. Sin embargo, lo que no esperaba era que su propia hermana la enfrentara en vivo por sus acciones con su amiga.

“Fue un momento, yo tenía más o menos 17 años, sí hubo algo, no duró dos semanas, duró más o menos tres semanas o un mes máximo. Fue después de que ellos terminaran y fue durante la novela, casi la última temporada”, reveló Flavia Laos, en un intento por contar su versión antes de que Pablo Heredia exponga detalles de su vida personal en 'El valor de la verdad', este domingo 8 de junio a las 9:45 p.m. por Panamericana Televisión.

El inesperado comentario de Kiara Laos

Mientras Flavia explicaba lo ocurrido, su hermana menor, Kiara Laos, la interrumpió con un comentario que desató tensiones: “Se puede decir que en ese momento, porque tú y Ale eran amigas, quizás no hubo códigos”. Ante esto, Flavia Laos quedó visiblemente sorprendida y solo atinó a decir entre risas: “¿Acabas de decir lo de los códigos? Kiara, ¿qué te pasa?”, mientras su hermana le exigía no cambiar de tema.

Tras el comentario de Kiara, la expareja de Patricio Parodi continuó contando su historia: “Era una época en la que ya no era un secreto, que yo salía demasiado, tomaba demasiado, la paraba fregando a cada rato y no me juntaba con las amistades adecuadas”. Aceptó su responsabilidad y calificó su decisión como un error influenciado por su entorno.

Además, confesó que fue ella quien decidió contarle la verdad a Ale Fuller: “Tuvimos una conversación privada donde las dos lloramos muchísimo (…) nos pedimos disculpas, nos abrazamos, pero claramente ya la amistad ahí se rompió”. Finalmente, aclaró que Pablo Heredia tenía 38 años al momento del romance, marcando una diferencia generacional significativa.