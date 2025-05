En la edición del viernes 23 de mayo de 'Magaly TV, la firme', Yaco Eskenazi y el 'Loco' Wagner fueron los invitados estelares y, en un revelador reportaje, el excapitán histórico de 'Esto es guerra' dejó en shock a más de uno al hacer una sincera confesión: Tilsa Lozano fue su primera enamorada y, tras despedirse y dar por concluida su relación, él se echó a llorar porque pensaba que no la iba a ver más. "Ella se iba a vivir a Argentina y nos despedimos. Me acuerdo de que me fui a Chaclacayo (...) después no la vi y lloré", confesó el esposo de Natalie Vértiz.

Asimismo, Yaco no tuvo reparos en exponer detalles totalmente desconocidos de la relación sentimental que tuvo con la exesposa de Jackson Mora hace más de 30 años. "Fue cuando yo tendría 15 o 16 y ella tenía 13 o 14", indicó Eskenazi. Cabe destacar que durante septiembre de 2023, Tilsa Lozano confesó en el estreno de su podcast que mantuvo un romance con el modelo peruano.

El primer amor nunca se olvida: Yaco Eskenazi recuerda su amorío con Tilsa Lozano

Durante el recorrido por el barrio de toda su vida, el 'Loco' Wagner 'puso al centro' a Yaco Eskenazi y contó una anécdota totalmente desconocida sobre el exchico reality: Tilsa Lozano fue su primer gran amor. Pese a que lo negó en un primer momento, el actual esposo de Natalie Vértiz aceptó que mantuvo un romance con la expareja del 'Loco' Vargas y contó detalles totalmente inéditos de este amorío.

"Salimos de chiquitos (...) era un amor de chiquitos, del slam, no sé quién me dio el slam. Creo que en esta misma esquina le dije (que me gustaba). Ella estaba con un amigo mío, pero le gustaba yo", confesó Yaco Eskenazi. El 'Loco' Wagner, fiel a su estilo, contó mayores pasajes de esta relación juvenil.

"Yo me acuerdo de que en el cumpleaños de Mariano (el amigo de Yaco que estaba con Tilsa), tú le dijiste", indicó. Eskenazi aceptó que habló con su amigo sobre su situación con Lozano y le confesó el amor que sentía por ella. Pese a este tórrido romance que ambos vivieron, sus caminos, actualmente, se encuentran separados y cada quien disfruta de su vida: el ex 'Esto es guerra' con Natalie Vértiz, mientras que la ex 'Vengadora' hace lo propio con su soltería.

Tilsa Lozano y la vez que confesó su amorío con Yaco Eskenazi

Tilsa Lozano, reconocida figura del entretenimiento en el Perú, sorprendió a sus seguidores con una confesión sobre su adolescencia durante un episodio de su podcast 'En portada' emitido hace 2 años. La modelo reveló que durante su juventud tuvo un romance con Yaco Eskenazi, hoy esposo de la ex Miss Perú Natalie Vértiz. “Fuimos noviecitos cuando teníamos 14 años”, contó con sinceridad.

En el relato, Tilsa explicó que la relación surgió poco después de que ella llegara a vivir al Perú. Entre risas, comentó: “Cuando llegué al Perú, vivíamos en San Isidro, y la abuelita de Yaco, también. Éramos amiguitos, fuimos noviecitos a los 14 años. Todo fue cosa de chiquillos. Natalie, perdón”. Incluso se refirió a Eskenazi como “sabroso”, dejando en claro que guarda recuerdos afectuosos de aquella etapa adolescente.