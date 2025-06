Cantante folclórica se defiende tras acusación de Leslie Shaw por apropiarse de 'Hay niveles': “Me insultaban”

La cantante folclórica Elvia Abril rompió su silencio tras la polémica con Leslie Shaw, quien la habría acusado de apropiarse del tema 'Hay niveles'. En una emotiva entrevista en el programa 'El Reventonazo de la Chola', la artista vernácula contó el difícil episodio que vivió tras el encuentro con la 'Barbie de la cumbia' en el Aeropuerto de Argentina, donde fue increpada por interpretar la canción sin autorización.

Elvia Abril se quebró al recordar cómo la controversia la afectó emocional y profesionalmente. Entre lágrimas, contó que fue víctima de insultos en redes sociales, amenazas y discriminación. Incluso tuvo que cancelar presentaciones para evitar ser agredida o rechazada por el público. “Me insultaban, me decían ratera, copiona, chola, serrana”, expresó.

Cantante folclórica cuenta el duro momento que vivió al ser acusada por Leslie Shaw

La artista relató cuando Leslie Shaw la abordó, en el Aeropuerto de Argentina, para pedirle explicaciones por el uso del tema 'Hay niveles', momento que fue grabado y viralizado en redes sociales. Elvia Abril afirmó que, desde ese entonces, ha recibido insultos por la polémica, que incluso afectaron a su familia y carrera profesional.

“Desde ese día no salía de mi casa, no he tenido presentaciones. La gente me decía que me iba a pegar, me acusaban de cosas feas… Me afectó mucho”, confesó la cantante andina. La cantante defendió su intención de interpretar la canción con respeto, negando cualquier intención de apropiación indebida.

¿Cantante folclórica llegó a un acierdo con Leslie Shaw por 'Hay niveles'?

Elvia Abril también reveló que intentó llegar a un acuerdo con la representante de Leslie Shaw. Contó que, tras publicar su versión del tema 'Hay niveles' grabado en Juliaca, fue contactada por la mánager de Shaw. “Le dije que lleguemos a un acuerdo, pregunté cuánto podía pagar, pero me dijo que no querían que nadie toque la canción”, explicó.

Ante la negativa, la cantante decidió eliminar de inmediato el video de todas las plataformas digitales como muestra de respeto. “Lo borré de YouTube, de todos lados. Ya no lo he vuelto a subir”, afirmó. A pesar de este gesto, mencionó que hasta la fecha no ha recibido una comunicación directa ni una solución definitiva por parte de la artista o su equipo.