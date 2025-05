La madre del futbolista Paolo Guerrero, doña Peta, celebró a lo grande su cumpleaños número 75, rodeada de familiares, amigos y la presencia destacada de su nuera Ana Paula Consorte. Sin embargo, lo que debía ser una jornada de alegría se tornó tensa cuando una fuerte discusión familiar interrumpió la celebración. Las imágenes fueron difundidas por el programa 'Magaly TV, la firme', en el que se le ve a la madre del futbolista encarar a su nieto.

Durante la fiesta, una acalorada pelea entre uno de los sobrinos de Paolo Guerrero y su pareja hizo que doña Peta reaccionara con firmeza. Al escuchar los gritos y notar el tono agresivo de la discusión, la matriarca no dudó en intervenir para defender a la joven, dejando en claro su postura con una contundente frase: “A la mujer no se le toca”.

La pelea que hizo que Doña Peta estallará durante la celebración de su cumpleaños

El altercado ocurrió cuando el sobrino de Paolo Guerrero discutía con su enamorada, aparentemente porque ella deseaba quedarse en la fiesta, mientras él insistía en retirarse. La discusión subió de tono, llamando la atención de los presentes y, en particular, de doña Peta, quien no tardó en intervenir.

Molesta por la situación, la madre del futbolista se acercó al lugar de los hechos y enfrentó directamente a su familiar. Según se escucha en el video difundido, Peta no dudó en reprenderlo: “¿Qué mier**? Si yo la he estado viendo y ella estaba conmigo todo el rato; pero no le estés pegando, conch****, porque yo te saco la mier** A la mujer no se le toca”.

Tras el fuerte llamado de atención, el joven decidió abandonar la reunión, permitiendo que la celebración continuara con normalidad. Doña Peta, lejos de dejarse afectar por el incidente, retomó la fiesta y continuó compartiendo con sus invitados.

Ana Paula Consorte y Doña Peta se muestran unidas durante la celebración

Otro momento que llamó la atención durante el evento fue la cercanía entre Ana Paula Consorte y doña Peta. A pesar de los rumores de un distanciamiento entre ambas, las imágenes mostraron a la pareja de Paolo Guerrero bailando sonriente con su suegra, lo que indicaría una reconciliación familiar.

La brasileña fue captada compartiendo y disfrutando del evento junto a la madre del capitán de la selección peruana, disipando así las especulaciones sobre una supuesta tensión entre ellas. Este gesto fue bien recibido por los seguidores de la familia Guerrero, quienes celebraron la unión en una fecha tan especial.