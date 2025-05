Leslie Shaw destruye a ‘América hoy’ al decir que prefiere Magaly TV y conductora reacciona: “Ay me encantó”

La cantante Leslie Shaw volvió a generar polémica al manifestar abiertamente su rechazo hacia ciertos programas de la televisión peruana, en especial el matutino ‘América Hoy’, conducido por Ethel Pozo. Durante una entrevista realizada en un canal de YouTube, la artista fue tajante al expresar que no le agrada aparecer en televisión nacional, con excepción de ‘Magaly TV: La Firme’.

Leslie Shaw critica programa de América TV

La cantante de 'Hay niveles' explicó que se siente más cómoda en el programa que conduce Magaly Medina por el estilo directo y sin filtros. “La televisión no me gusta, nunca me ha gustado. Si voy es porque alguien me está obligando o porque tengo que ir, pero si me das a elegir, yo prefiero no ir a televisión”, declaró Leslie Shaw, fiel a su estilo frontal.

De esta forma, la artista dejó claro que no se siente identificada con el formato tradicional de la TV peruana y que, de tener la opción, prefiere evitarla por completo. Sin embargo, hizo una excepción notable al mencionar a la popular figura de ATV. “Bueno, con Magaly sí, porque es igual de burlona que yo, entonces con ella sí me divierto y aparte me queda cerquita a mi casa”, agregó entre risas. La sinceridad de Shaw dejó entrever una conexión natural con el estilo del programa de espectáculos de Medina, donde ya fue invitada anteriormente. Sus palabras, sin embargo, sirvieron de antesala para una crítica aún más dura hacia otros espacios televisivos.

Sin pelos en la lengua, Leslie lanzó fuertes críticas contra ‘América Hoy’ y sus conductoras. “Cuando me invitan a canales que quedan lejísimos, donde hay pura bruta hablando, ¿para qué voy a ir? Maquillarme para estar ahí escuchando a pura cacatúa, hablando huev… y media, no gracias, paso", explicó. También se refirió a 'Amor y fuego'. "Mucha vaina, ¿para qué? Un punto (de rating) creo que tienen, más gente me ve en mi TikTok”, disparó la artista, dejando clara su desaprobación.

Magaly Medina reacciona a las declaraciones de Leslie Shaw

Ante estas declaraciones, Magaly Medina no dudó en responder en su programa con una sonrisa en el rostro. “A mí me gustan las personas sinceras. Por supuesto que se refiere a las de ‘América Hoy’. Pero ella lo dice muy enterada de lo que es. Ay, me encantó”, comentó la periodista. Luego agregó: “Lo que pasa es que a mí me gustan las personas frontales, abiertas, ‘sincerotas’, que ella diga lo que tiene que decir. Cuando ella viene nos reímos, y de eso se trata”. La reacción de Magaly evidenció su respaldo a Shaw y dejó entrever su coincidencia con la crítica.