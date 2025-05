Alejandra Baigorria tilda de "inmadura" a Onelia Molina por fuertes indirectas en redes: "Le falta crecer"

Alejandra Baigorria respondió y dijo de todo tras las recientes acciones de Onelia Molina, quien generó controversia al interactuar con comentarios en su contra y compartir mensajes en redes que muchos consideraron indirectas hacia ella. Aunque la situación encendió las redes, la empresaria prefirió no engancharse en polémicas y respondió con serenidad.

Alejandra Baigorria fue entrevistada por 'América espectáculos', donde dejó en claro que no guarda resentimientos y que no se siente responsable por lo ocurrido en la relación entre Onelia Molina y Mario Irivarren. A pesar de su actitud conciliadora, no evitó referirse a la forma en que Onelia ha manejado su exposición pública.

Alejandra Baigorria habla sobre las actitudes de Onelia Molina

Alejandra Baigorria responde frente a las preguntas sobre las indirectas y los “likes” de Onelia Molina en publicaciones que la critican, la exchica reality no dudó en opinar. Según ella, las actitudes de Onelia responden más a la falta de madurez que a un conflicto real.

"Creo que es un poco de inmadurez por su edad, me imagino, porque le falta crecer un poco en el tema artístico", comentó Alejandra en 'América Espectáculos', restando importancia al enfrentamiento virtual.

Al ser consultada sobre cómo reaccionaría si se cruzara con Onelia Molina en algún evento, Alejandra Baigorria impacta con mensaje y confirma que mantendrá siempre una postura de respeto. “De mi parte va a recibir siempre un saludo. Uno no puede culpar a otros por los errores de otras personas", sostuvo, marcando una postura clara: no hay rencor, pero tampoco disposición para involucrarse más en la polémica.

Alejandra Baigorria aclara su postura y reconoce el momento de Onelia Molina

Alejandra Baigorria también recordó que ofrecerá disculpas cuando fuese necesario. No obstante, considera que lo más justo hubiera sido que ambas partes reconocieran sus responsabilidades. "Así como yo asumí mi error y le pedí disculpas, creo que debió ser unas disculpas mutuas, porque las dos nos hemos dado, por así decirlo, en el programa. Pero igual, a mí no me importa recibir disculpas de nadie. Yo creo que las cosas están como están", expresó.

A pesar de la tensión, Baigorria reconoció que Onelia Molina ha sabido manejar su exposición mediática y no le restó mérito por eso. “Me parece que está haciendo un buen trabajo, que está aprovechando. Y está bien, ¿no? Porque si no, la que no aprovecha sería tonta”, concluyó, dejando claro que no tiene intención de entorpecer el camino de nadie.