Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron el 26 de abril. Foto: América Tv.

Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron el 26 de abril. Foto: América Tv.

Ya han pasado casi dos semanas desde la llamada ‘boda del año’ entre Alejandra Baigorria y Said Palao. Por esa razón, los flamantes esposos se encuentran actualmente de luna de miel por Europa desde hace algunos días. Actualmente, están en Francia, París, pero eso no ha impedido que ‘la gringa de gamarra’ este pendiente de los comentarios y críticas que lanzan los programas de espectáculos, como el de Magaly Medina, quien la cuestiona constantemente.

La polémica presentadora incluso le recomendó que disfrute de su luna de miel y deje de dar entrevistas, insinuando que no tendría cosas interesantes que hacer con su ahora esposo, Said Palao. A raíz de ello, Baigorria no se quedó callada y respondió con ironía a través de sus historias en Instagram.

Alejandra Baigorria responde con ironía a sus críticos sobre su luna de miel

Tras abrir nuevos negocios y continuar promocionando marcas como influencer durante su luna de miel, Alejandra Baigorria impactó a sus seguidores con una fotografía junto a Said Palao, acompañada de un irónico mensaje: "Y sí pues yo aquí sin disfrutar de mi luna de miel jajajaja", escribió, mientras Said Palao la cargaba en brazos, ambos sonriendo y derrochando felicidad.

Ese comentario fue una clara respuesta a sus detractores, quienes aseguran que ‘la gringa de gamarra’ estaría utilizando su luna de miel para generar ingresos. Cabe recordar que la empresaria cobra S/ 19.90 por acceder a contenido exclusivo de su viaje en Europa. Con esto, Baigorria no solo respondió a sus críticos, sino que también dejó en claro que está disfrutando su luna de miel con Said Palao.

Alejandra Baigorria dejó irónico mensaje durante su luna de miel con Said Palao. Foto. Instagram.

Magaly Medina duda que Said Palao esté disfrutando con Alejandra Baigorria

Magaly Medina no tardó en opinar sobre la luna de miel de Alejandra Baigorria y Said Palao, cuestionando la decisión de la empresaria de mantenerse conectada a las redes sociales incluso en su viaje romántico por Europa. “Está con la angurria de facturar y facturar. Ella cree que su luna de miel le dará contenido exclusivo para ganar otros 100 mil soles. Tal vez sí, porque hay gente morbosa”, comentó con ironía la conductora.

Medina, conocida por sus duras críticas, también cuestionó la calidad del tiempo que la pareja pasa junta, sugiriendo que están más enfocados en las cámaras que en disfrutar su relación. "¿En qué momento disfrutan? ¿Cuándo pasean sin tener que estar conectados a una cámara? ¿Acaso es un esposo para las cámaras?", dijo, rematando su comentario con una pregunta: “¿No tienen nada que conversar y cada uno está en su celular?”.