Flor Ortola expone tensos momentos entre Mario Irivarren y Onelia Molina antes del escándalo en boda de Alejandra Baigorria: "Estaban discutiendo"

Flor Ortola, amiga cercana de Alejandra Baigorria, rompió su silencio y aseguró que la tensión entre Mario Irivarren y Onelia Molina ya se sentía en plena boda, incluso antes de que estallara la polémica con Vania Bludau. La joven no solo reveló detalles inéditos, sino que también salió en defensa de la empresaria.

La joven empresaria acudió al programa 'Amor y fuego', donde no solo dio detalles inéditos del ambiente en la celebración de Alejandra Baigorria con Said Palao, sino que también dejó entrever que el drama entre Mario Irivarren y Onelia Molina no fue una sorpresa para todos.

Flor Ortola reveló la tensión de Mario Irivarren y Onelia Molina antes del escándalo

Durante la entrevista, Flor Ortola fue consultada sobre si había notado algo extraño en la actitud de Mario Irivarren y Onelia Molina durante la esperada boda de Alejandra Baigorria. Su respuesta fue directa: "Estaban discutiendo". Aclaró que no supo el motivo del conflicto, pero confirmó que presenció la escena. “A ella (Molina) ni la saludé ese día, no tengo ningún vínculo. A Mario sí lo saludé”, añadió.

Además, Ortola también comentó sobre la relación previa entre Alejandra y Mario, dejando claro que existió una conversación entre ellos antes de que estallara la polémica pública. “Yo sé que hablaron”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de que ya se estuvieran resolviendo temas personales en privado.

Flor Ortola defiende a Alejandra Baigorria en 'Amor y fuego'

Flor Ortola no se quedó callada y salió con todo en defensa de su amiga Alejandra Baigorria. Aseguró que la empresaria no merece las críticas que ha recibido tras el enfrentamiento con Onelia Molina, pues considera que todo se debe a la incomodidad que genera verla feliz y estable. “Cuando me contó que se había acercado al canal para pedirle disculpas a Onelia. Para mí, yo no lo hubiese hecho”, confesó.

La joven también opinó que Onelia nunca debió asistir a la boda, dejando entrever que su presencia fue innecesaria y conflictiva. “No me pareció que Alejandra haya hecho algo malo. El cariño que le tiene a Mario Irivarren fue superior”, agregó. Finalmente, sentenció que la ruptura entre Irivarren y Molina no fue culpa de la ‘gringa’, sino una consecuencia de tensiones ya existentes.