La empresaria y exintegrante de 'Esto es guerra', Alejandra Baigorria, dejó atrás sus diferencias con Onelia Molina y la invitó a su boda con Said Palao. En vivo, la también llamada 'Gringa de Gamarra' le pidió disculpas a la actual pareja de Mario Irivarren y destacó su felicidad por la relación que mantiene con su amigo.

Este reencuentro se produjo durante la visita de la empresaria a 'Esto es guerra', donde, además de expresar su amor por su futuro esposo, tomó un momento para aclarar su distanciamiento con Onelia Molina. Ambas decidieron solucionar sus diferencias tras haber mantenido algunos conflictos en el pasado.

Alejandra Baigorria se disculpa con Onelia Molina tras peleas en el pasado

Alejandra Baigorria reconoció sus errores y le pidió perdón a Onelia Molina por cualquier comentario o actitud que pudiera haberla afectado. La excombatiente mencionó que su intención era cerrar cualquier tipo de problema entre ambas y fortalecer su vínculo debido a su cercana amistad con Mario Irivarren.

"Tuvimos nuestros controles de competencia y todo. Y le pido disculpas si en algún momento cometí algo que la hizo sentir mal o si hice algún comentario fuera de lugar. Yo sé reconocer mis errores y soy la más feliz de que tú hagas feliz a Mario", declaró Baigorria, enfatizando que aún mantiene una sólida amistad con Mario Irivarren.

Además, aseguró que le agradaría conocer mejor a Onelia Molina y compartir momentos juntos como amigos. "Yo sí quisiera que los cuatro salgamos a comer. Conocerla no como una rival de competencia, sino como una amiga porque Mario es mi amigo. Y si él la eligió, es por algo", agregó la empresaria, dejando clara su intención de iniciar una relación cordial con la odontóloga.

Onelia Molina le responde a Alejandra Baigorria tras disculpas

Por su parte, Onelia Molina no solo aceptó las disculpas de la 'gringa de Gamarra', sino que también confirmó que asistirá a su boda con Said Palao. La actual pareja de Mario Irivarren destacó la madurez de Baigorria al reconocer sus errores y mostró su disposición de dejar atrás los conflictos del pasado.

"Me parece increíble lo que hiciste en el camerino. Te aplaudo, te agradezco, porque Mario es una persona muy importante para mí y si quisiste solucionar esto, en verdad, para adelante. No me gusta llevarme mal con nadie", expresó la chica reality.