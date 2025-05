Xiomy Kanashiro sorprende al revelar que le gustaría tener un hijo con Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro declaró para 'América hoy', donde aseguró que su relación con Jefferson Farfán se mantiene sólida, a pesar de las críticas constantes y polémicas como las recientes indirectas de Yahaira Plasencia, expareja del conductor de 'Enfocados'. La bailarina dejó claro que nada ha afectado la estabilidad de su vínculo que se hizo oficial el pasado mes de marzo.

Durante la entrevista, Xiomy fue consultada sobre sus planes a futuro, especialmente sobre la posibilidad de formar una familia con el exfutbolista, y sorprendió al confirmar que sí desea hacerlo. Cabe recordar que Jefferson Farfán es padre de cuatro hijos, siendo la menor de solo dos años con Darinka Ramírez.

Xiomy Kanashiro habla sobre sus planes a futuro con Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro decidió aclarar los rumores sobre una posible boda con Jefferson Farfán el próximo año, mostrando cautela pero optimismo sobre su relación. “Creo que paso a pasitos, nosotros estamos muy bien. (El matrimonio) más adelante, ahora estamos en una etapa muy bonita”, señaló la bailarina, quien prefiere disfrutar el presente sin apresurar las cosas.

Además, cuando le preguntaron si veía a Farfán como el padre de su primer hijo, la popular 'Chinita' no dudó en expresar su deseo de formar una familia junto al exfutbolista. “Yo creo que sí, no estaría con una persona si es que no voy a hacer una familia más adelante, pero ahorita no es prioridad”, respondió con sinceridad, dejando claro que aunque tiene planes a futuro, hoy su enfoque está en la etapa actual de su relación.

Xiomy Kanashiro se pronunció sobre las indirectas de Yahaira Plasencia

La tensión entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán volvió a cobrar fuerza tras la publicación de un adelanto de la nueva canción de la cantante, en la que lanza indirectas claras hacia el exfutbolista, a quien llama “galáctico”, un apodo que él mismo popularizó. En medio de esta controversia, Xiomy Kanashiro, actual pareja de la ‘Foquita’, se mostró muy relajada.

“Para nada me afecta, la verdad. Yo estoy enfocada en lo mío. Deberías preguntarle a él si le afecta”, señaló con firmeza, dejando claro que prefiere mantenerse al margen de las polémicas.