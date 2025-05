Xiomy Kanashiro muestra sus pies tras las burlas en redes sociales y Jefferson Farfán la apoya

La modelo Xiomy Kanashiro, actual pareja de Jefferson Farfán, ha estado enfrentando a múltiples burlas en las redes sociales luego de que se viralizara un video en el que se muestran sus pies. Incluso, la misma Darinka Ramírez le habría lanzado una indirecta relacionada con esa parte de su cuerpo.

En un primer momento, la integrante de ‘La casa de la comedia’, evitó pronunciarse al respecto. Sin embargo, decidió no quedarse más con los brazos cruzados y contestó las críticas mostrando sus pies públicamente, y contando además con el apoyo del exfutbolista.

Xiomy Kanashiro enfrenta a las críticas presumiendo sus pies y Farfán reacciona

En su cuenta oficial de Instagram, Xiomy Kanashiro compartió una publicación con foto y videos bajo la descripción ‘Dump de la semana. Oñooo’. Entre las imágenes, destacó una en donde lucía sus pies con unos elegantes tacones, dejando en claro que no piensa esconderse ante las burlas que viene recibiendo en redes sociales.

Con este gesto, la popular ‘chinita’ decidió ponerle freno a las críticas que varios usuarios le hacen sobre sus pies. Y no estuvo sola: Jefferson Farfán, pareja de la modelo, le dio ‘me gusta’ a su publicación mostrándole todo su respaldo. Además, los seguidores de la actriz cómica no duraron en apoyarla con comentarios llenos de elogio.

"Están bonitos sus pies la gente no sabe cómo sacarle el defecto no hagas caso chinita", "Hermosa la Galáctica", "Preciosa Xiomi deja que la gente hable de lo que no sabe", "Sensualidad de Impacto", "Xio eres la mejor, realmente admirable", fueron algunos de los comentarios con más likes.

¿Qué carrera profesional estudió Xiomy Kanashiro?

Xiomy Kanashiro no solo destaca en el mundo del entretenimiento, también tiene una sólida base académica. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres, donde además integró el equipo oficial de voleibol, combinando sus estudios con su pasión por el deporte.

Desde muy joven, la novia de Jefferson Farfán mostró facilidad para desenvolverse en distintos ámbitos. Mientras cursaba la universidad, comenzó a trabajar como modelo y anfitriona, abriéndose paso poco a poco en el medio artístico. Su versatilidad y carisma le permitieron ganar visibilidad y construir una carrera dentro del competitivo mundo del espectáculo peruano.