Ducelia Echevarría rompe en llanto y enfrenta a 'Pantera' Zegarra por fuertes burlas sobre su voz: "Me dio cólera"

En una reciente emisión del programa 'El valor de la verdad', la influencer y exchica reality Ducelia Echevarría protagonizó un tenso momento al confrontar en vivo al boxeador David 'Pantera' Zegarra, uno de sus invitados y amigo cercano, por reírse al recordar las burlas que recibió por el cambio en su voz.

La escena se tornó particularmente intensa cuando Ducelia Echevarría en 'El valor de la verdad' fue consultada sobre si su voz fue objeto de burlas por parte de figuras del programa 'Combate' y 'Esto es guerra', mencionando específicamente a Rosángela Espinoza. Al narrar lo que vivió en esa etapa, notó la sonrisa de 'Pantera' Zegarra, lo que provocó su inmediata reacción: “Voltear y verte sonreír me dio cólera”, dijo entre lágrimas. La exintegrante del reality explicó que su cambio vocal fue causado por el uso de anabólicos cuando se preparaba para un concurso de belleza, una decisión que tuvo secuelas físicas y emocionales.

El enfrentamiento de Ducelia Echevarría a 'Pantera' Zegarra en 'El valor de la verdad'

La conversación en el set escaló rápidamente cuando Ducelia Echevarría se dirigió a su amigo con evidente dolor. “Sé que no lo haces con esa intención, te quiero mucho y tú también te estás enterando de cosas mías, cosas que he sufrido y me han dolido”, expresó visiblemente afectada. La escena dejó en evidencia lo profundo que había calado en ella la mofa constante sobre su tono de voz, una consecuencia médica que no fue comprendida por su entorno en ese momento.

A raíz de esa confrontación, 'Pantera' Zegarra ofreció una declaración sincera sobre su papel en las bromas dentro del set de 'Combate'. “Dentro del programa, yo era uno de ellos. No sabíamos la problemática que había atrás. Le decía que era una ropavejera de Combate, y era la chacota dentro del grupo”, confesó.

El boxeador admitió haber sido uno de los impulsores de las bromas que giraban en torno a la voz de Ducelia, sin conocer el trasfondo real que había detrás de ese cambio. “Ella se pone así porque yo era uno de los que más la molestaba por tener la voz gruesa”, añadió.