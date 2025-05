Susy Díaz se pronunció nuevamente sobre la difícil situación financiera de su hija, Flor Polo, quien, tras recibir ayuda para pagar sus deudas, volvió a solicitar préstamos en otro banco. En entrevista con 'América hoy', la excongresista expresó su frustración y dejó claro que ya no está dispuesta a cubrir más obligaciones económicas de su hija.

Además, Susy Díaz reveló que ella es la responsable de mantener a sus dos nietos, cubriendo los gastos escolares y las necesidades del hogar. Mientras tanto, su relación con Flor se ha visto afectada por las decisiones financieras que ha tomado. La excongresista también sugirió que algunas amistades de su hija podrían estar influyendo negativamente en sus finanzas, complicando aún más la situación.

Susy Díaz expone fuerte deuda de Flor Polo

En una entrevista con el magazine, Susy Díaz reveló que inicialmente ayudó a su hija Flor Polo a reducir una deuda de S/135.000, logrando que esta disminuyera a S/80.000 gracias a su apoyo. Sin embargo, para su sorpresa y frustración, Flor solicitó un nuevo préstamo de S/50.000, lo que llevó a la excongresista a cuestionar quién está realmente detrás de estas deudas, considerando que ella ya le brindaba dinero para cubrir los gastos del hogar.

"Me dijo: 'Mamá, no han pagado la luz tres, cuatro meses'. '¿Cuánto es?' '700'. 'Toma'. Los pañales, todo pago yo. ¿Qué está pasando? En mayo del año pasado, se presta de otro banco 50 mil. Yo digo: '¿qué pasa? ¿Quién la está sangrando?' ¿Será esta amiga sangrona? No sé", relató la exvedette, sugiriendo que alguien podría estar aprovechándose de su hija para obtener dinero.

Esta no es la primera vez que Susy Díaz enfrenta esta situación, pues ya en 2023 denunció un problema similar. Ahora, ha sido contundente al asegurar que no piensa seguir asumiendo las nuevas deudas que acumule Florcita. Aunque reafirmó su compromiso de apoyar con los gastos básicos y el cuidado de sus nietos, dejó claro que su hija debe responsabilizarse por completo de sus finanzas. "No le pienso pagar sus deudas. Le puedo ayudar con mis nietos, con la comida, la luz, el agua... pero sus sangradas, que ella trabaje y le cueste. Que sea responsable", sentenció.

Flor Polo habría vendido su departamento para pagar sus deudas

Susy Díaz contó que la difícil situación económica de su hija Florcita la llevó a vender uno de sus departamentos. Sin embargo, esa venta solo sirvió para cubrir parte de sus obligaciones financieras, pues aún queda pendiente una deuda con otro banco.

"Ha rematado y la plata no ha alcanzado, solo sirvió para pagar una deuda. Ahora queda otro banco, una caja. Yo le digo: 'Flor, ¿tú qué eres? El vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo. Yo no duermo a veces para ganarme un sol. Me amanezco haciendo mis canciones. Yo cuido mucho el dinero'", dijo la excongresista, reflejando su frustración por la situación.

La situación sigue siendo preocupante, ya que Paloma de la Guaracha, íntima amiga de Susy Díaz, sorprendió al revelar que Flor Polo habría invertido una considerable suma de dinero para comprarle una camioneta nueva a su pareja, Luiggi Yarasca. “Claro, por supuesto, que es verdad. Un pajarito me contó. Debe ser nueva. No creo que sea de segunda, para sacar 19 mil dólares del banco, préstamo. Ahora está endeudada en varios bancos", aseguró la cercana a Susy Díaz.