Susy Díaz rompió su silencio y habló con contundencia sobre la reciente derrota de su hija Flor Polo en un certamen internacional. Aunque para muchos la pérdida fue un golpe duro, Susy no dudó en señalar que, más que un retroceso, indicó que su hija debería seguir en los concursos de belleza .

Lejos de mostrarse afectada, Susy Díaz explicó que, desde su punto de vista, el concurso no traería beneficios a Florcita. Y con sus ya conocidas frases directas, aseguró que participar en Miss Mundo Latina fue una decisión errada, sobre todo considerando el sacrificio de tiempo y familia que implicó.

Susy Díaz se sincera sobre la actuación de Florcita Polo

Susy Díaz fue tajante al referirse a la participación de su hija en el certamen Miss Mundo Latina. En declaraciones a la prensa, lanzó una frase que dejó a muchos con la boca abierta: "No va a perder nada porque no le sumaba. Yo creo que hay que alejarse de cosas que no le sume." Según la excongresista, Florcita decidió competir con la esperanza de ganar, pero terminó recibiendo un título secundario que no justificaba el esfuerzo realizado.

"Bueno, ella decidió para participar porque era para que gane, no para que le den un premio consuelo de miss turismo. Sacrificó mucho de ver no ver a sus hijos. Desde las 7 de la mañana hasta la noche. Todo para que le den el premio consuelo", añadió Susy. Al ser consultada sobre si estaba de acuerdo con el distanciamiento de Florcita del mundo de los concursos, respondió sin dudar: "Sí, porque no le sumaba."

Susy Díaz deja que su hija enfrente la realidad

En medio de este escenario mediático, Susy Díaz fue clara sobre cómo ha decidido manejar la relación con su hija en este momento difícil debido a sus extorsiones. Aunque reconoce que la situación es dolorosa, su postura es firme: “A los hijos hay que dejarlos que se caigan y se levanten solos”, declaró durante una entrevista con el programa 'Todo se filtra' de Panamericana Televisión.

Susy aseguró que no se trata de desinterés, sino de permitir que Flor Polo aprenda a desenvolverse por sí misma. Para la popular figura mediática, enfrentarse a los tropiezos y saber salir adelante es parte del crecimiento personal, sobre todo en un entorno tan hostil como el espectáculo.